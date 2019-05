Solgte eiendom for 85,3 millioner kroner

Eiendom

Det viser ferske tall fra Norkart.

To av salgene var på mer enn fire millioner kroner.

Rishaugveien 26 ble solgt for 4,5 millioner kroner. Bakkelia 133 ble solgt for 4,2 millioner kroner.

Eiendomsmarkedet i Andøy har vært trådt en stund, men mot slutten av måneden ble Skolegata 21 på Andenes solgt for 3,9 millioner kroner.

I Hadsel ble to eiendommer solgt for mer enn tre millioner. Tømmervikveien 14 ble omsatt for 3,1 millioner kroner.

Øksnes utmerket seg i april ved å ha veldig få omsetninger. Multebærveien 2 var den dyreste. Den ble solgt for 2,0 millioner kroner.

I Bø ble det omsatt eiendom for 6,8 millioner kroner. Høyeste salgssum var Bøveien 4, som ble solgt for 1,35 millioner kroner.

