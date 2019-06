Solgte eiendom for over 120 millioner kroner i mai

Eiendom

Det er betydelig lavere enn mai måned i fjor. Da ble det omsatt eiendom for 180 millioner kroner.

Sortland hadde, som vanlig, de største volumene.

De to dyreste salgene skjedde til 3,6 og 3,7 millioner kroner.

Aspåsveien 13 A (Gnr 15, bnr 1056) ble solgt for 3,37 millioner kroner. Oppslåttveien 3 A og Risevegen 46 A ble begge solgt for 3,36 millioner kroner.

Hadsel hadde nest størst omsetning i Vesterålen i mai. Eiendommen til Nordnorsk Brønnboring ble omsatt til 6,9 millioner kroner til Gulle Eiendom As, som kontrolleres av Finn Hansen.

I Øksnes ble det solgt eiendom for 21 millioner kroner i mai.

Salget av Øvre Dalvei 3 var den dyreste i mai.

I Andøy og Bø ble det omsatt eiendom for henholdsvis 9,8 og 5,6 millioner kroner.

Den dyreste eiendommen i Andøy var Hans Egedes gate 2, som er naboeiendommen til Andenes kirke. Den ble solgt fra boligstiftelsen, og ble tidligere brukt som prestebolig.

I Bø kostet Bøveien 480 mest i mai.

Mange til salgs

Finn er den største formidleren av eiendom i Vesterålen. Det er nær 150 eiendommer til salgs for tiden, flere av dem er veldig dyre. Tre eiendommer har en prisantydning på mer enn seks millioner kroner. Det gjelder for eksempel en av leilighetene i Skibsgården, som har en prisantydning på 6,7 millioner kroner. Dette er kanskje et av de flotteste objektene som har vært lagt ut på noen år. Ordene sentrum og havutsikt er ekstra sanne for denne eiendommen.

En eiendom i Sigerfjorden har en prisantydning på 6,2 millioner kroner og en eiendom på Børøya har en antydning på 6,15 millioner kroner. Denne eiendommen har et boligareal på over 300 kvadratmeter, inkludert flere utleieenheter.