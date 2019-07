Omsetninger for Øksnes

Eiendom

Gnr 30, bnr 18 er overdratt for kr 15.000 fra Aud Marie Pedersen, Edmund Juul Pedersen og Ole Daniel Pedersen til Jan Inge Pedersen (27.06.2019)



Gnr 72, bnr 57 er solgt for kr 3.700.000 fra Haldis Lovise Ulriksen til Luni Invest As (25.06.2019)

Salget omfatter også Gnr 72, bnr 59



Kristian Rasmussensvei 1 A (Gnr 65, bnr 969, seksjon 4) er solgt for kr 2.700.000 fra Kirsti Borgen og Roald Borgen til Klotind As (24.06.2019)



Gnr 81, bnr 332 er overdratt fra Øksnes Thermo As til Jackon As (21.06.2019)



Gnr 76, bnr 119 er overdratt for kr 900.000 fra Ölver Arni Gudnason til Karl-Inge Andersen (21.06.2019)



Rådhusgata 49 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 17) er solgt for kr 2.750.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Jenny Karlsen (19.06.2019)



Rådhusgata 57 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 15) er solgt for kr 2.750.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Liv Astrid Stavøy (19.06.2019)



Rådhusgata 47 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 12) er solgt for kr 2.625.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Gerd Petrine Steffensen (19.06.2019)



Rådhusgata 51 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 11) er solgt for kr 2.625.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Hilda Vottestad Olsen og Trond Olsen (19.06.2019)



Rådhusgata 53 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 10) er solgt for kr 2.625.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Thomas Harald Hansen (19.06.2019)



Rådhusgata 57 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 16) er solgt for kr 2.750.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Alvin Martin Martinsen og Evy Johanne Martinsen (19.06.2019)



Rådhusgata 49 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 18) er solgt for kr 2.800.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Rolf Eilertsen (19.06.2019)



Rådhusgata 55 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 9) er solgt for kr 2.700.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom As til Inger Elise Steffensen og Kurt Ingvar Steffensen (19.06.2019)



Gnr 76, bnr 46 er solgt for kr 1.650.000 fra Jenny Karlsen til Ivar Ludvik Nilsen (18.06.2019)



Andel av Gnr 81, bnr 69 er overdratt fra Vilde Trones til Silje Trones (12.06.2019)



Heimsommarøyveien 15 (Gnr 64, bnr 44) er solgt for kr 1.400.000 fra Erling Olav Hjellsand til Tarald Johan Olsen (12.06.2019)



Gnr 27, bnr 37 er solgt for kr 600.000 fra Hennie Alise Græger til Frank Roger Sandvik og Vårin Bye Sandvik (11.06.2019)



Gnr 26, bnr 11 er overdratt fra Marit Jensen til Asbjørn Jensen og Elisabeth Jensen (11.06.2019)



Andel av Gnr 76, bnr 101 er overdratt fra Egil Johan Ludvik Daljord til Ivar Daljord, Paul Asbjørn Daljord og Thomas Daljord (07.06.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 76, bnr 198



Andel av Gnr 76, bnr 101 er overdratt for kr 371.225 fra Ivar Daljord, Paul Asbjørn Daljord og Thomas Daljord til Jorunn H Ellingsen (07.06.2019)

Salget omfatter også andel av Gnr 76, bnr 198



Gnr 58, bnr 45 er solgt for kr 1.400.000 fra Ketil Gunnar Martinsen til Hanna Perevyazko og Richard Østensen (07.06.2019)



Alsvågveien 690 (Gnr 81, bnr 113) er solgt for kr 1.450.000 fra Ulf Erling Lien til Marit Pettersen og Ørjan Rønning (06.06.2019)



Gnr 45, bnr 45 er overdratt fra Hans Johan Nilsen til Håvard Nilsen og Sonja Helene Nilsen (03.06.2019)