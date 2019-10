Handlet eiendom for 155,5 millioner kr

Eiendom

Sortland topper som vanlig listen. I september ble det kjøpt og solgt eiendom for 59,4 millioner kroner. Den dyreste eiendommen ble Rishaugveien 13 (Gnr 4, bnr 398), som er solgt for kr 5.800.000 fra Line Mari Næss Soltvedt og Tom Gunnar Næss Soltvedt til Bjørn Hugo Larsen og Kristin Elvehøy.

I Hadsel var det en tomt som kostet mest. Som kjent skal det bygges et hotell i sentrum av Stokmarknes. Hurtigruten solgte tomta til hotelleierne for 4,25 millioner kroner. Ellers domineres omsetningen totalt av et leilighetsprosjekt på Melbu. Fem eiendommer til 3,3-3,7 millioner kroner ble overtatt i september. I alt ble det solgt eiendom for 55,8 millioner kroner i september i Hadsel.

I Andøy ble det omsatt eiendom for 10,9 millioner kroner i september. To av eiendommene kostet over 1,5 millioner kroner. Dette gjelder blant annet Kong Hans gate 17, som ble solgt fra Kirsti Olsen til Eirin Ingeborg Madsen 9. september.

I Bø ble det bare omsatt eiendom for 3,25 millioner kroner i september. Dyreste transaksjon var salget av Guvågveien 262, som ble solgt for kr 1.000.000 fra Anne Britt Vifladt og Terje Schrøder-Nielsen til Svein Andreas Nicolaysen.

I Øksnes ble det i alt omsatt eiendom for 26,2 millioner kroner i september. En eiendomshandel mellom Klo Eiendom og Sørdahl Eiendom i Myre sentrum var den dyreste, 3,3 millioner kroner var verdien.

