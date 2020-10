Kjøpte eiendom for 167 millioner kroner i september

Eiendom

Et hyttesalg i Bø ble månedens eiendomshandel i Vesterålen. Hyttekomplekset ble solgt for 8,0 millioner til næringslivsmannen Benn Harald Eidissen. Derfor ble september god for Bø med en samlet omsetning på 16,9 millioner kroner. Det vil si at hyttekomplekset utgjør litt under 50 prosent av totalomsetningen.

Den store eiendommen ligger på Kråkberget.

I Andøy ble det kjøpt og solgt eiendom for 16,4 millioner kroner i september. En enebolig i Risøyhamn ble solgt for 3,5 millioner kroner, og en enebolig på Andenes ble solgt for 3,2 millioner kroner. Dette er høye priser til Andøy å være.

I Hadsel ble det solgt eiendom for 55 millioner kroner. Salget av «Momek»-bygget, Villaveien 3, er den dyreste med syv millioner kroner.

Nordlandsbankbygget på Sortland ble solgt for 17 millioner kroner i september. Det ble dermed den dyreste eiendommen i en måned der det ble omsatt boliger for 59,4 millioner kroner.

I Øksnes ble det omsatt eiendom for 20 millioner kroner i september. Vornesveien 17 A ble månedens dyreste. Den ble solgt for 4,4 millioner kroner.

