Solgte boliger for 126 millioner i desember

Eiendom

Totalt ble det solgt boliger for 126 millioner i desember, som er noe mer enn måneden før, da tallet var på 110 millioner.

Det var også i Hadsel at det var størst eiendomsomsetning i fjorårets siste måneder. Totalt 51 millioner ble det solgt boliger for i kommunen. Den dyreste eiendommen i regionen ble også solgt i Hadsel.

Objektet var en bolig på Søndre som gikk for småpene 4,2 millioner kroner. En vesentlig årsak til at totalsummen for kjøpte boliger i Hadsel var betydelig høyere enn i de andre kommunene, var salget av en håndfull leiligheter i Verkstedbakker, der fleste ble solgt for rundt fire pluss/minus millioner kroner.

Når det gjelder kommunen som vanligvis har høyest eiendomsomsetning i løpet av en måned, Sortland, ble det solgt boliger for 33,9 millioner kroner i fjorårets siste måned. Den høyeste kjøpesummen var 3, 7 millioner og er i kategorien næringsbygg lokalisert i Torggata 14. Kjøperen var Alanya Kebab. Ellers ble en bolig i Sjøgata solgt for 3,3 millioner kroner.

I Bø ble det solgt boliger for 11,29 millioner i forrige måned. Den dyreste ligger i Halsaveien og gikk for 2,1 millioner kroner. Dette var langt fra den dyreste overdragelsen. Det var derimot en eiendom som ble solgt for 4,4 millioner kroner, fra Bergersen Utleie til Ulrix Eiendom As.

Når det gjelder Øksnes var omsetningen en del høyere enn i Bø, og endte på totalt 19,8 millioner kroner for desember. Ingen boliger var registrert med de helt store kjøpesummene denne gangen. Den dyreste eiendommen gikk for 1,7 millioner kroner, er lokalisert i Bakken.

Når det gjelder Andøy, var eiendomsomsetningen lavest i Vesterålen i desember. Den endte på 9,08 millioner kroner. Aller dyrest var en bolig i Bjørnøyveien, som var gikk for 1,9 millioner kroner.

