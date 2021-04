Solgte eiendom for 149 millioner kroner i mars

Eiendom

I Hadsel ble det solgt eiendommer for 56,5 millioner kroner i mars, noe som samlet sett var den høyeste totalsummen for kommunene. Flere av eiendommene bikket fire millioner i salgspris. Den dyreste er lokalisert i Verkstedbakken og gikk for 4,9 millioner kroner. Solstien 32 var den nest dyreste, med en sum på 4,4 millioner kroner.

Ikke overraskende var det på Sortland at totalsummen av eiendomssalgene forrige måned var nest høyest. Totalt ble det solgt for 51,2 millioner kroner. Den dyreste overdragelsen var Oppslåttveien 5 A, som gikk for 4, 4 millioner. Ellers var det en rekke boliger som gikk for summer mellom 2,5 og 3,5 millioner kroner. Det nest dyreste salget i Sortland i mars, var på 3,78 millioner kroner, i form av en bolig i Øvermarka.

Omsetningen i Bø var et godt unna både Sortland og Hadsel. Det ble solgt boliger for 6,4 millioner kroner i mars, der den dyreste var en bolig i Bøveien til 1,2 millioner kroner.





Når det gjelder Øksnes ble det solgt for 22,3 millioner kroner i årets tredje måned. Den dyreste var en næringseiendom, Storgata 13, som gikk for 7, 6 millioner kroner. Det var også den dyreste overdragelsen i Vesterålen i mars.





I Andøy ble det omsatt boliger for 12,6 millioner kroner. Den høyeste salgssummen var det en bolig i Daniel Olaisens vei som hadde, med 3,6 millioner kroner.

