Andøy oktober

Eiendom

Gnr 15, bnr 97 er solgt for kr 310.000 fra Inge Halstein Holte til Eirik Nielsen og Pia Bjurstam.

Risøyveien 107 (Gnr 9, bnr 3) er overdratt fra Hallgeir Richard Trohaug til Hilde Trohaug Vassgård.

Gnr 20, bnr 83 er solgt for kr 850.000 fra Inger Lill Sannes og Jan Egil Leonhard Sannes til Nils Randers-Pehrson. Salget omfatter også Gnr 20, bnr 139

Breivikveien 280 (Gnr 31, bnr 39) er solgt for kr 625.000 fra Sigrun Marie Barstad til Henrik Johnsen.

Sommarfjøsveien 7 (Gnr 9, bnr 209) er solgt for kr 1.200.000 fra Arnt William Nilssen og Helle H Karoliussen til Bjørn Elling Hansen.

Gnr 60, bnr 355 er solgt for kr 40.000 fra Gerd Inger Ursin til Leif Harald Nyheim og Linn Anett Nybrott.

Daniel Olaisens vei 52 (Gnr 43, bnr 112) er overdratt fra Steinar Eid til Ragna H Kind Eid.

Andel av Røsslyngveien 6 (Gnr 48, bnr 51) er overdratt for kr 799.878 fra Gitte Marie Steffensen til Marius Andersen.

Gnr 9, bnr 170 er solgt for kr 105.490 fra Åge Rønning Hansen til Kenneth Behrens.

Storgata 69 (Gnr 48, bnr 313, seksjon 1) er solgt for kr 15.100.000 fra Adco Eiendommer As til Storgata 69 Andenes As.

Haugnesveien 9 (Gnr 51, bnr 46) er solgt for kr 3.475.000 fra Alf R Heggelund Olsen og Alison E Heggelund Olsen til Kristoffer E S Hermansen.

Andfjordveien 746 (Gnr 62, bnr 53) er solgt for kr 1.300.000 fra Elin K Karlsen Johansen og Jonny Edgar W Johansen til Marita Winther Sivertsen og Svein-O Winther Sivertsen.

Kong Hans gate 63 (Gnr 48, bnr 104) er solgt for kr 650.000 fra Jako Invest As til Camilla Al H Torbergsen.

Andel av Kjerringnesset 1 (Gnr 42, bnr 68) er solgt for kr 350.000 fra Fredrik Aune Gundersen til Nicoline Strand.

Æråsen 60 (Gnr 60, bnr 369) er solgt for kr 40.000 fra Frank-Atle Osvoll til Trond Hansen.

Andfjordveien 595 (Gnr 61, bnr 81) er solgt for kr 590.000 fra Terje Sigurd Nybrott til Kjell Dalene.

Hopenvn 15 (Gnr 43, bnr 93) er solgt for kr 1.900.000 fra Stig Are Adolfsen til Charlotte B Øygård og Sebastian Hartvig Haug.

Merkeveien 53 (Gnr 43, bnr 75) er solgt for kr 1.420.000 fra William Leiknes til Marita Isabel Steffensen.