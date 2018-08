Vesterålingene kan angre de ikke fikk med seg disse gutta

Fæsterålen

Mange stusset nok over at Hjerteslag ble første band ut på lørdagens utgave av Fæsterålen. Men, noen må være først og i dag var det bergensrockerne Hjerteslag som måtte varme publikum. Det gjorde de. For etter en start hvor kun ti publikummere sto foran scena, fyltes det på gradvis etter hvert som gutta rocket den ene hiten etter den andre fra scena.

Det skal sies at undertegnede er stor fan av bandet, men det var det tydeligvis andre som var også. For etter omlag ti minutter av konserten var det allsang, hodenikking og dansing foran scena som da telte noen hundre dedikerte og diggende fans.

Gutta i bandet fikk tydelig energi av utviklingen i settet sitt og innfridde mer og mer utover.

Bandet fra Loddefjord i Bergen består av Robert Eidvik: Vokal, gitar, Nikolas Jon Aarland: Gitar, Ole Andre Hjelmås: Bass, Torjus Raknes: Gitar og Petter Sætre: Trommer.

Bandet ble startet i 2011, men slapp ikke før fire år senere debutplata Møhlenpris Hotell, som høstet blant annet terningkast fire i Dagbladet.

I 2016 kom album nummer to, som heter Vannmann 86 og fikk terningkast fem av samtlige medier. Albumet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen rock.

I november kommer deres tredje album.

Under konserten lørdag fikk vi selvsagt høre deres største hits som «Sang til Sonja»,«Kong Oscars gate» og «Crazy oktober». Konserten hadde én feil og det var at det var for få folk som fikk dem med seg. Trøsten får være at disse gutta nok ikke er ferdig med å erobre. De erobret de som så de på Fæsterålen og vil fortsette å erobre også etter denne konserten.

Takk for en herlig konsertopplevelse Hjerteslag.