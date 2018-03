Ønsker Øksnes som lokaliseringssted

New Articles

Rådmann Elise Gustavsen orienterte kommunestyret om saka.

– Dette er ei sak vi har jobbet med interkommunalt lenge, for å få etablert miljøretta helsevern. Ei kartlegging i 2014 og to tilsyn fra Fylkesmannen viste at kommuner i Vesterålen ikke ivaretok sitt ansvar innen miljøretta helsevern, sier Gustavsen.

Stillinga som skal etableres er en rådgiver som skal bistå kommunelegen i den enkelte kommune.

– Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har gjort et vedtak som handler om å etablere ei stilling under Vesterålen regionråd, for at vi skal få skikk på dette med miljøretta helsevern. Dette er ett årverk og stillingen lokaliseres i tilknytning til relevant fagmiljø i en av deltakerkommunene, sier Gustavsen.

– Vil ikke starte lokaliserings-strid

Kommuneoverlegeforumet skal være fagråd for tjenesten, og kostnader til drift er 850.000 kroner, som skal fordeles etter folketall per første kvartal i driftsåret. Ordningen skal evalueres etter to års drift.

Geir Rognan (ØTL) stilte forslag om et tilleggspunkt, der Øksnes kommune forusetter deltakelse fra alle Vetserålskommunene.

– Jeg har ved mange anledninger tatt til orde for interkommunalt samarbeid, og dette er en av de sakene der vi definitivt kan samarbeide. Jeg tror dette er etterlengtet og at vedkommede vil få et veldig omfattende arbeidsfelt. Og tror det stiller store krav til vedkommede som skal tiltre i denne stillinga, sier Jørn Martinussen (ØTL).

– Jeg vet at denne saken fort kan gi en diskusjon om lokalisering, og har ikke lyst til å starte en lokaliseringsstrid. Men Øksnes har et kompetansemiljø med både Biomar og Fiskeripark og jeg tror en i denne tjenesten kan finne seg vel til rette i Øksnes, sier Martinussen.

Han fremmet forslag om at man følger innstillinga fra AU og formannskap, men at ordføreren får i oppgave å fremme Øksnes som lokaliseringssted.

– Det skal ikke legges vesentlige føringer, men jeg vil at vår egen ordfører skal være på banen og fremme Øksnes som lokaliseringssted for denne tjenesten. Da denne saken var i formannskapen var Ellen Pedersen på hugget, og jeg mener dette er noe vi må følge opp, sier han.

– Vi har behov for det

John Danielsen (Sp) viste også til diskusjon i formannskapet.

– Jeg tror der var et klart flertall som ønsker å få ei slik stilling til Øksnes. De fleste stillinger vi har i interkommunalt samarbeid de havner på en plass, og det er på Sortland. Vi har behov for arbeidsplasser, og vel så det. Sp går for dette forslaget, sa Danielsen.

Han signaliserte støtten til ØTL-forslaget, med at ordføreren skal følge opp saken.

Tore Christiansen (KrF) mener det er viktig at punktene som står i vedtaket blir likelydende i alle kommuner.

– Så kan vi oppfordre ordføreren om oppfølging. Der er noen som skal bestemme hvor stillinga skal være. Jeg synes Jørn sitt forslag er bra, med ei sterk henstilling til at ordføreren skal jobbe for at stillinga skal havne her. Men at vi har det som et tillegg, det tror jeg er det lureste, sier han.

– Midt i regionen er kanskje best?

Yngve Hansen (AP) hadde ikke problemer med å stille seg bak forslaget om at ordføreren skal arbeide med å få stillingen til Øksnes. Han poengterer at der er flere tanken man kan ha i hodet samtidig:

– Der er noe vi må ha i bakhodet når det gjelder lokalisering av stilllinger. Det er klart vi ønsker mest mulig til egen kommune. Men skal man bruke arbeidstid på å reise i mellom, eller å arbeide. Det kan være en lokalisering midt i regionen er det beste, sier Hansen, som likevel går for forslaget med Øksnes-lokalisering så lenge det er praktisk mulig.

John Danielsen viste til at det er utfordrende med lokalisering, all den tid der er noen som har mandatet og fullmakt til å vedta.

– Vi har et bredt kompetansemiljø her i Øksnes, jeg tror ei stil stilling vil finne seg godt til rette, sier Jørn Martinussen (ØTL)

Kommunestyret tok opp alle punktene under ett i avstemmingen. Øksnes kommune følger anbefalingen fra arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd om å gå for et slikt interkommunalt samarbeid.

Tilleggspunkter om at det forutsettes deltakelse fra alle kommuner i Vesterålen, og at ordføreren skal fremme Øksnes som lokaliseringssted ble også vedtatt.