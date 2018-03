– De ansatte er udiskutabelt renvasket for beskyldningene

New Articles

Saken han hadde invitert lokalpressen til sitt kontor for å informere om er et varsel om seksuell trakassering ved en skole i Hadsel.

11. januar kom varselet som dreide seg om forhold som ifølge varsleren, en tidligere ansatt, skal ha funnet sted under et seminar.

I lys av beskyldningene ble det bestilt en rapport fra UNIVI bedriftshelsetjeneste. Denne kom rådmannen i hende forrige torsdag kveld.

Viste fram noen få setninger

I utgangspunktet ville rådmann Ola Morten Teigen holdt hele rapporten unntatt offentlighet.

– Men jeg mente det var riktig og avklarende å vise konklusjonene i rapporten til lokalpressen, for å ikke la ryktene rundt saken rå. Men jeg kommer ikke til å gå i særlig detalj, forklarte han.

Det var ikke mange setninger fra dokumentet Teigen viste fram. I de to sakene fikk journalistene selv lese konklusjonene.

Varselet mot den ene ansatte dreier seg om seksuell trakassering.

«Klagestiller får ikke medhold i sitt varsel om seksuell trakassering», står det skrevet.

Den andre saken går på utilbørlig oppførsel etter arbeidstid.

Her konkluderte rapportskriverne med «ikke brudd på kommunens etiske retningslinjer eller påvist brudd arbeidsmiljølovens bestemmelser».

«Kan ikke sannsynliggjøres»

Den siste delen av rapporten som ble gitt et øyeblikks innsyn i er en overordnet konklusjon om varslingen.

Her står det at «påstandene kan ikke bevises, og det kan ikke sannsynliggjøres at det anmeldte funnet sted».

Ifølge rådmannen kan ordet «anmeldte» i denne saken erstattes med «varslede».

Teigen poengterte at rapporten og konklusjonene er utarbeidet av folk utenfor rådhuset og utenfor kommuneorganisasjonen.

– Dette er 50 sider med intervju og vurderinger gjort av UNIVI bedriftshelsetjeneste. Det er en uavhengig rapport, vi har ikke hatt befatning med arbeidet underveis og vi har ikke påvirket konklusjonene, bedyrte rådmannen.

Han forklarte videre at det er gjort totalt åtte intervjuer.

– Hvordan har rapportskriverne kommet seg forbi «ord mot ord»?

– I saken om seksuell trakassering er det vitneforklaringer som støtter oppom den ansattes versjon. Flere uavhengige vitner har i praksis har gjort det usannsynlig at det som påstås har skjedd. I tillegg er det foretatt befaring på stedet. Jeg oppfatter at de to skoleansatte udiskutabelt renvasket for beskyldningene, saken med det kan avsluttes fra kommunens side, sa Teigen.

– Noe av verste en kan bli beskyldt for

De to ansatte som fikk varsel mot seg i starten av januar var til stede under rådmennens orientering.

Vedkommende som har blitt anklaget for seksuell trakassering forteller dette om de siste par månedene:

– Det er grusomt å ha slik beskyldning hengende over seg så lenge. Det er noe av verste en kan bli beskyldt for. Det stakk forferdelig hardt og det har vært vanskelig å gå på jobb og delta i den daglige driften av skolen, sa den ansatte.

Den andre som har blitt varslet om kalte det «knalltøft».

– Du skal bevise din uskyld mot noe du ikke har gjort og forsvare at du burde ha tillit jobben. Du føler deg veldig alene og blir veldig sårbar. Du blir forandret på innsiden og får et lite sår som jeg er redd ikke vil gro, sier vedkommende som er glad for at det nå har kommet, gjennom rapporten, et grundig og klart svar.

Rådmann Teigen gjentar det han har sagt før, at folk må varsle om reelle kritikkverdige forhold.

– Vi kan ikke bruke bedriftshelsetjenesten hver gang. Da blir det kostbart for kommunen. Men når alvorlighetsgraden og legitimitetsbehovet var så stort som i denne saken, har vi valgt å gjøre det på den måten. Det er beklagelig at det har tatt lang tid, noe som er en ekstrabelastning. Men vil kalle det en nødvendig ekstrabelastning, for å få en slik grundig og uavhengig gjennomgang av fakta i saken, sa Teigen.