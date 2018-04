Disse kan bli fritatt for eiendomsskatt i Øksnes

New Articles

Formannskapet var samlet tirsdag, der fastsetting av fritaksregler for eiendomsskatt i Øksnes ble behandlet.

– Vi har noen forslag til kommunestyret som skal fastette fritaksregler. Vi har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendom, men vi anbefaler noen fritatt, og de er listet opp, sier rådmann Elise Gustavsen.

Forslaget til vedtak var omfattende:

Øksnes kommunestyre vedtar for skatteåret 2018 fritak foreiendomsskatt forfølgende eiendommer, i henhold til eiendomsskatteloven:

– Bedrifter som har som formål å tilbyarbeidspraksis til personer som har falt ut av det ordinære arbeidslivet, og som ikke har kommersielle formål ved at vedtektene ikke tillater utbytte eller kapitalavkastning til eiere. I henhold til denne generelle bestemmelse gis følgende eiendommerfritak:

– Eiendommer eid av Øksnes Vekst AS som er eiendom i Strengelvåg som driver med kafe ogbrukthandel, eiendom på Myre der det drives vedproduksjon og lokaler til egen drift i Bankbygget.

Private barnehager

– Private barnehager som ikke har kommersielle formål ved at vedtektene ikke tillater utbytte eller kapitalavkastning til eiere.

Dermed gir disse eiendommene fritak:

– Eiendom eid av Trollskogen Barnehage SA.

– Andre private barnehager som tilpasser vedtektene som nevnt ovenfor innen skatten skrives ut 30.06.2018.

– Bedrifter som har som formål å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet ,og som ikke har kommersielle formål ved at vedtektene ikke tillater utbytte eller kapitalavkastning til eiere. Dermed gis det fritak for administrasjonsbyggoglagerbygg for Øksnes Boligstiftelse.

– Også vernete bygninger i Øksnes er forslått unntatt eiendomsskatt.

– Viktig å ikke skape bekymring

– Vi har også en til som vi vil ha med, bedrifter som leier ut til leirskoledrift og annet som faller inn under det, sier ordfører Karianne Bråthen (Ap) og formannskapet var enig i å legge Øksnes leirsted AS til lista over eiendommer som får fritak.

Yngve Hansen (Ap) som sitter i styret i Øksnes Vekst bad öm å få sin habilitet vurdert og fratredte under behandlingen.

Jørn Martinussen (ØTL) hadde ei bemerkning;

– Det står at administrasjonsbygg og lagerbygg til Øksnes boligstiftelse er unndratt. Vi bør ta med at eiendommene ikke er underlagt eiendomsskatt, det bør kommuniseres. At dette ikke angår de private boligene, de har også fritakk, slik at folk ikke uroer seg knyttet til dette med eiendomsskatt, sier han.

Tore Christiansen (KrF) pekte å at kirkene går inn under betegnelsen vernete bygg, men at det finnes flere enn de tre kirkebyggene i kommunen.

– Hva med bedehus, Zoar i Nyksund, bedehus i Sørvågen og frikirken i Alsvåg. Ut fra det som står her forutsetter jeg at alle de tre er med? Hvis ikke bør det skrives inn, at det gjelder alle kirkesamfunn ikke bare den norske kirke, sier Christiansen.

Han fikk beskjed om at disse byggene uansett ikke driver næringsvirksomhet, og dermed ikke er aktuelle for eiendomsskatt.