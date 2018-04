Flertallet finpusset på omsorgsplanen før den ble vedtatt med over to tredels flertall

New Articles

Dermed gikk flertallet av de folkevalgte i Hadsel torsdag ettermiddag inn for en plan som blant annet legger opp til gradvis nedlegging av Hadsel sykehjem på Ekren og at det i løpet av noen år skal bygges 20 døgnbemannede omsorgsboliger for demente på samme plass.

Mindretallet stemte for å beholde sykehjem på Ekren

Dette i kontrast til forslaget fra opposisjonen, som først tok til orde for å utsette hele saken. Melbu og omegn samarbeidsliste, Frp og Venstre foreslo deretter å videreføre Hadsel sykehjem med dagens 25 sykehjemsplasser, bygge 28 omsorgsplasser på området spesielt tilpasset pleietrengende med demenssykdom.

– Støtter ikke aksjonen – Rødt er kjent for å støtte aksjoner og folkelige opprop. Vi støtter imidlertid ikke Eldreaksjonen, sier Geir Jørgensen.

– Tiltakene innarbeides i budsjett for 2019 og fremtidige økonomiplaner, står det avslutningsvis i forslaget som ikke nådde opp.

Vil følge Ekren-utviklingen nøye

Som nevnt kom den politiske posisjonen til møtet med et ferskt forslag. For å sikre at utfasingen av sykehjemsplassene på Ekren skal foregå på en forsvarlig måte, ønskes det at både utvalget for helse og omsorg og formannskapet skal orienteres fortløpende av rådmannen.

Videre foreslo, og senere vedtok, posisjonen å ta med følgende setning i planens tiltaksdel:

«Behovet for eventuell kursjustering vedrørende omfanget sykehjemsplasser og døgnbemannede omsorgsboliger skal vurderes halvveis i planperioden».

I tillegg ble det lagt inn et punkt om at omsorgstjenesten skal legge til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. Det ble også presisert t det er de årlige styringsdokumenter (budsjett og økonomiplan) frem til utløpet av planperioden angir drifts- og investeringsnivå for omsorgssektoren.