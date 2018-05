Øksnes kjøper midlertidige skolebygg for 20 millioner kroner

New Articles

Administrasjonen i Øksnes informerte kommunestyret om alternativene som politikerne står overfor når det gjelder manglende romkapasitet ved Myre skole til å kunne ta i mot elevene fra Sommarøy skole fra høsten.

I forrige formannskapsmøte kom sjokkbeskjeden om at det vil koste om lag 20 millioner kroner å kjøpe det kommunen kaller «moduler» som i realiteten er brakker eller midlertidig bygg for skoleelevene i kommunen. Modulene skal brukes til å huse elever på første til syvende klassetrinn.

Elevene samles på Myre

Problemstillingen har blitt aktuell etter at Øksnes kommune ut fra økonomiske grunner tidligere kom fram til at elevene må samles på Myre skole, og at kommunen kun skal ha én skole i framtida og at grunnskoleutdanningen skal samles i kommunesenteret.

Gammel problemstilling

Kommunestyret i Øksnes er smertelig klar over at framtidige skolebygg har vært et neglisjert tema i mange år, kanskje så langt tilbake som 2006. På denne tiden var det folk i administrasjonen som poengterte den utviklingen som kommunen ville komme i, men dette ble møtt med brede smil og avfeiing fra en del av politikerne som satt i styre og stell den gang. Dette er noe av det som representantene i Øksnes kommunestyre var opptatt av, etter at det var klart om en enighet om at det gikk mot innkjøp av moduler til skolen.

Sammensatte skolespørsmål

Det er mange problemstillinger rundt skoledriften i Øksnes som det ikke er tatt stilling til. Riving av aulaen, renovering, riving eller nybygging av svømmebasseng og riving av garderober. I et gruppeledermøte mellom de lokale partiene i Øksnes, ble det enighet om å gå for administrasjonens opprinnelige forslag. Det omfatter innkjøp av moduler til en kostnad på 20 millioner kroner. De ønsker også at administrasjonen skal utarbeide en helhetlig plan for skolekvartalet, samt sette noen frister for framdrift av skolerelaterte forhold på Myre.

Politikerne var opptatt av om man skulle velge moduler etter en byggestandard fra 2010 eller 2017. Eller om man skulle kjøpe brukte eller nye moduler.

– Politisk unnfallenhet

Geir Hugo Rognan fra Øksnes tverrpolitiske liste var kritisk til både egen og kommunens innsats på skoleområdet.

– Vi har sett politisk unnfallenhet i en svært krevende situasjon. Vi har sett at denne situasjonen måtte komme, men siden vi ikke er representert i formannskapet har vi ikke fått si vårt om saken før nå. Målet må være å etablere et godt pedagogisk læremiljø for elever og lærere. Vi har kommet fram til at vi ikke kan vente lengre. Administrasjonen har gjort en solid jobb. At formannskapet fikk seg et økonomisk sjokk frå vi heller leve med, sa Geir Hugo Rognan fra Øksnes tverrpolitiske liste fra kommunestyrets talerstol.

– Uheldig splittelse mellom skolene

Vårin Lassesen fra Øksnes Høyre var blant annet opptatt av økonomiske detaljer knyttet til innkjøp av modulene til Myre skole, men var også opptatt av skolemiljøet i kommunen.

– Den splittelsen vi nå ser mellom skolene i kommunen vår er forferdelig å se. Vi kan ikke ha det slik. Derfor går vi inn for å finne en god løsning på det akutte behovet for plass som har oppstått, sa Lassesen i kommunestyremøtet.

Trenger et godt valg

Teodor Martin Reinholdt Lind fra Øksnes tverrpolitiske liste mente at prosessen som kommunen hadde vist i saken, var solid.

– Nå er det opp til oss å ta en godt valg, sa han, og siterte blant annet fra uttaler fra arbeidsplasstillitsvalgt ved Myre skole, som krever ordentlige forhold for elevene fra skolestart til høsten.

– Jeg ber om at det blir skolefred i Øksnes, etter at vi har slitt med dette problemet siden tidlig på 2000-tallet, sa Teodor Martin Reinholdt Lind, med klar adresse til politikere som ikke tok utfordringene for skolen i Øksnes tidligere. Han mente at det også er snakk om skoleverdier, ikke bare kroner og ører, som det har vært mye fokus på.

Ønsker trøkk på skolesatsing

Også ordfører Karianne Bertine Bråthen fra Øksnes Ap var opptatt av at det skal være trøkk på de videre utviklingen av skoleverket i Øksnes.

– Vi skal ha en forsvarlig løsning nå, og se fram til at en varig løsning kan være på plass om fem år. Hun ble istemmet av Høyre, som mener at kommunen kan lære av prosessen.

– Vi må forsøke å se ti år fram i tida og se hvordan vi angriper utfordringene for skoleverket i Øksnes, sa Vårin Lassesen fra Øksnes Høyre.