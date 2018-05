Kommer ikke til å søke etter den savnede

New Articles

Saken omhandler 19-åringen som ble meldt savnet fra fartøyet lørdag 5. mai.

– Det har vært gjennomført et omfattende lete- og redningsarbeid i havområdene utenfor Bjørnøya, og det har vært involvert svært mange redningsressurser både i luften og til sjøs. Kombinert med det store leteområdet som disse havområdene utgjør, så vurderer politiet det som sannsynlig at vedkommende er omkommet og at det er små muligheter for å finne han. Det vil derfor ikke bli iverksatt søk etter antatt omkommet (SEAO) med mindre det fremkommer nye opplysninger i saken, skriver politiet i en pressemelding.

Det opplyses at de pårørende er informert om dette.

Det kan i denne sammenheng også informeres om at Kystvaktas fartøy, etter det VOL erfarer, fortsatte søkte etter den savnede mandag.