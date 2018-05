Falsk montør avslørt på Sortland

New Articles

Det er Vesterålskraft som i en SMS-melding til sine strømkunder har sendt en advarsel om at det har vært en hendelse på Sortland som folk bør være oppmerksomme på.

Den falske montøren er en person som har utgitt seg for å være målermontør fra Vesterålskraft, noe han tydeligvis ikke var.

– Vedkommende stakk av da det ble forespurt om identifikasjon. Vi gjør oppmerksom på at de som bytter målere for Vesterålskraft alltid har identifikasjon og er norske eller danske, skriver selskapet i sin melding. Vesterålskraft Nett AS poengterer at målerbytte alltid er avtalt med kundene på forhånd.

Daglig leder Karen Sofie Nicolaysen i Vesterålskraft Strøm AS sier til Vesterålen Online at hun ikke har vært i kontakt med kunden, som selv meldte fra til politiet på Sortland.

– Enhver som representerer oss har identifikasjon og uniform med logo fra Vesterålskraft, så det er bare å spørre om legitimasjon. De som kommer fra oss og skifter målere og kontrollerer målere, kommer på grunn av en avtale med kunden.

Vesterålskraft har i tillegg til tilfellet denne uka, også opplevd lignende tidligere.

– Vi tar slike saker veldig alvorlig, fordi folk skal være sikre på at de som representerer oss er trygge, sier daglig leder Karen Sofie Nicolaysen til VOL.