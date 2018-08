Spådommen gikk i oppfyllelse på Melbu

New Articles

Melbu har med sine 2192 innbyggere – per 1. januar 2017 – hatt Rema 1000, Joker (tidligere Rimi og ICA) og Extra (tidligere Prix) i mange år nå.

Da Rema 1000 etablerte seg med stedets største dagligvarebutikk, mente mange at det ikke kunne være et dagligvaremarked for alle aktørene. Denne spådommen ble i mange år gjort til skamme, inntil nå. Etter at lavpriskonseptet Extra i sommer erstattet Prix, er det en del som har valgt det nye tilbudet.

Driftssjef Arnljot Aarflot i Joker region nord, sier til VOL at de har besluttet å legge ned butikken på Melbu fordi de ikke tjener penger på driften. Norgesgruppen har gitt de ansatte beskjed om at lørdag 29. september blir siste åpningsdag for Joker Melbu.

Har prøvd alt

– Vi har prøvd alt for å få butikken til å gå rundt, men vi erkjenner nå at vi ikke får det til. Selv om Joker Melbu er en veldig bra butikk og med dyktige medarbeidere, har forsterket konkurranse mot Extra og Rema gjort at vår drift ikke lenger er lønnsom, sier driftssjef Arnljot Aarflot.

Joker har hatt butikk på Melbu i tre år, etter at de overtok butikken da ICA trakk sin drift ut av Norge. Det har også vært Rimi i det samme butikklokalet.

– Joker-butikken på Melbu har vært en servicebedrift med et større utvalg, blant annet med stekt brød i butikken, men butikken har tydeligvis ikke blitt satt nok pris på lokalt, ettersom butikken ikke har oppnådd den nødvendige omsetning – og det er jo selvfølgelig synd for kundene våre.

– Fantastisk gjeng

Driftssjefen sier at de ansatte i butikken har vært en fantastisk gjeng som har stått på og levert flott innsats i butikken. Slik sett er det ekstra synd at butikken må legges ned.

– Det kan se ut til at det ikke er nok innbyggere på Melbu til at det kan være tre butikker. Når vi nå legger ned skal vi gjøre det vi kan for at de ansatte skal kunne få andre jobber i selskapet, noe jeg håper vi skal få til, sier driftssjef Arnljot Aarflot i Joker region nord sier til VOL.