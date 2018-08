Tunnel kan finansiere forlengelse av Skagen

New Articles

– Gevinsten av tunnel under Hadselfjorden kan være stor nok til å finansiere en storflyplass lang på vei, sier regionrådslederen til Bladet Vesterålen.

Denne uka holdt Avinor et møte på Sortland der Møreforskning kunne fortelle at det ville være samfunnsmessig ulønnsomt å forlenge flyplassen på Skagen med mer enn 1.199 meter. Ønsket fra interesser i Vesterålen er at Skagen skal bli ny storflyplass for regionene Lofoten og Vesterålen, og at tunnel under Hadselfjorden skal gjøre det relativt enkelt for folk fra Lofoten å komme til ny storflyplass på Langøya.

Tunnel-gevinst til flyplass

Regionrådslederen viser til at en tunnel under Hadselfjorden vil gi en samfunnsmessig gevinst på mellom 150 og 415 millioner kroner. Det er disse pengene Hadsel-ordføreren ønsker å pløye inn i utvidelse av Skagen, til 1.700 eller 2.400 meters lengde. Slike lengder på rullebanen vil gjøre det mulig med direkteruter til Oslo samt større muligheter for charterreiser.

– Potensialet i tunnelen vil langt på vei finansiere en utvidelse av flyplassen, sier Aasvik til Bladet Vesterålen.

Utredningene er ikke ferdige

For Lofoten og Vesterålen blir det nå viktig å vente på at alle utredninger etter hvert kommer på plass. Selv om Møreforsking denne uka kunne fortelle at utvidelse til Skagen til full lende ikke er lønnsom, kan det være en trøst å vite at så å si ingen flyplassprosjekter har vært samfunnsmessige lønnsomme her til lands. Det er imidlergtid summen av alle utredningene som vil være interessant når avgjørelsen skal tas.

Fire alternativer i Lofoten

Som regionrådslederen også sier, er Skagen det aller beste operative alternativet man kjenner, enn så lenge.

Fire andre alternativer i Lofoten skal utredes. Et av dem er en mulig utfylling i sjøen ved Laukvik i Vågan kommune, som ikke ligger langt fra Hadselsand, der Hadsel kommune tidligere ønsket å legge ny storflyplass. Som kjent er dette alternativet forkastet, på grunn av for dårlige muligheter for god regularitet samt at fjell sør for dette alternativet ligger for nært den tenkte flystripa.