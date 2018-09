Festbråk og beruselse preget natta i Nordland

New Articles

Politiet i Vesterålen har ifølge politiloggen hatt en rolig natt på jobb. Eneste post fra det lokale politiet fra nattens politilogg er en bortviselse fra sentrum. Ellers i Nordland har festbråk preget natta.

Her følger oversikten:

I går kveld ble en beruset mann satt i fyllearresten på Leknes etter at han sto for en ordensforstyrrelse.

På Fauske ble en mann sendt til legevakta rundt midnatt etter at han ble slått ned på et utested.

Tilbake på Leknes ble en mann i begynnelsen av 20-årene bortvist fra et utested av politiet. Dette skjedde like etter midnatt.

På Fauske ble en privatfest stoppet like etter klokken 01:00 i natt. Naboene hadde klaget på feststøy, og eieren av leiligheten ble pålagt å holde stilt resten av natta.

I Mosjøen rundt klokken 01:00, ble en mann bortvist fra et hotell på grunn av beruselse. Mannen hadde også opptrådt uanstendig ovenfor andre gjester og ansatte.

Rundt klokken 02:00 ble en mann stanset av politiet etter at de fikk tips om promillekjøring. Og joda, mannen var ikke edru. Mannen ble fremstilt for blodprøve og førerkortet ble beslaglagt. Saken blir nå anmeldt.

På Sortland ble en ung person i begynnelsen av 20-årene bortvist fra et utested. Han ble pålagt å holde seg borte fra sentrum frem til klokken 08:00 søndag morgen.

I Mosjøen rundt klokken 03:00 i natt ble en mann i 50-årene anmeldt grunne urinering på offentlig sted. Mannen ble bortvist fra sentrum da han var ferdig å late vannet.

I Mo i Rana ble en person pågrepet etter å ha brutt seg inn i et hus. Mannen i 20-årene anmeldes for dette forholdet og for bruk av narkotika samt trusler mot politiet.

I Bjerkvik ble en privatfest avsluttet av politiet etter at den hadde gått over styr.

I selveste Narvik ble en mann i 30-årene bortvist fra sentrum. I sann MeToo-stil tafset han på kvinner som ikke ønsker å bli tafset på. Dermed ble han bortvist og bedt om å holde fingrene for seg selv og sitt legeme vekke fra sentrum resten av natta.

Tilbake i Mo i Rana rundt klokken fire i natt, ble en person satt i fyllearresten. Personen i begynnelsen av 20-årene var ifølge politiet ikke i stand til å ta vare på seg selv.

I Mosjøen ble en ung person stoppet på moped. Det viste seg at han var ute og kjørte nattestid uten førerkort. Personen ble anmeldt og det samme ble eieren av mopeden. Begge personene er født i 2001.

På Leknes ble tre personer anmeldt for ordensforstyrrelse etter en hendelse rundt klokken 04:00 i natt. Mennene i slutten av tenårene hadde havnet i et slagsmål og ble dermed anmeldt for dette.

Rundt klokken 05:00 i natt i Bodø, ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum grunnet ordensforstyrrelse.

Rundt klokken 06:00 i morges avsluttet politiet nok en fest. Denne gang i Mosjøen. Eieren ble bedt om å falle til ro.