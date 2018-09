Ny ankesak for 32-åring dømt i babydrapssak

New Articles

Saken skal behandles på nytt i lagmannsretten etter at Høyesterett i mars i år opphevet dommen. Det skjedde fordi Høyesterett mener det er tvil om juryen har forstått hva som skal til for å dømmes for forsettlig drap.

Mannens ti uker gamle sønn døde i desember 2014. Babyen ble brakt til Akershus universitetssykehus med alvorlige skader, og døde etter tre dager. Undersøkelser viste at barnet flere ganger de siste ukene var blitt ristet slik at det hadde oppstått flere brudd i kroppen, hodeskallen og blødninger i hjernen.

Mor frikjent

I Oslo tingrett ble mannen i januar i fjor dømt til fengsel i 17 år for forsettlig drap. Retten var delt i vurderingen av hvorvidt drapet var forsettlig, men flertallet mener mannen må ha vurdert muligheten for at gutten kunne dø av behandlingen.

Tingretten kom til at det var bevist utenfor enhver tvil at det var faren som hadde påført den lille sønnen samtlige skader, også dem som førte til at han døde.

Mannen anket dommen på stedet.

Mannens ektefelle var også tiltalt i saken, men ble frikjent i tingretten.

Borgarting lagmannsrett reduserte altså dommen med ett år og dømte mannen til 16 års fengsel for forsettlig drap.

Riksadvokaten reagerte

Det var opprinnelig bare straffeutmålingen som skulle vurderes av Høyesterett, men under Riksadvokatens forberedelser av saken for Høyesterett kom det fram at lagmannsrettens redegjørelse om reglene for forsettlig drap var mangelfull.

– Det er anført at dette etterlater tvil om lagretten har forstått skyldkravet riktig, skriver Høyesteretts ankeutvalg og gjør rede for at reglene om forsett har vært til behandling i landets øverste domstol flere ganger før.

Mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, sa etter at Høyesterett opphevet dommen, at det er bra at påtalemyndigheten selv rydder opp når det er skjedd en feil.

Faren har hele tiden nektet straffskyld, og Storrvik sier det er tragisk når en person blir domfelt på grunn av en juridisk feil.

– Han er glad for at han nå får en ny sjanse til å bevise sin uskyld i lagmannsretten, sa Storrvik til VG.

Ankesaken behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett fra 4. til 20. september.

(©NTB)