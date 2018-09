Unge Høyre-leder vil fjerne avgiftsfordeler i nord

New Articles

Bruflot håper at den såkalte tiltakssonen i nord vrakes allerede i forslaget til neste års statsbudsjett, skriver Aftenposten.

– Virkemidlene i tiltakssonen ble innført i 1990 som et svar på høy arbeidsledighet og for å motvirke fraflytting. Når Finnmark nå har blant de laveste arbeidsledighetstallene i landet, er det ingen grunn til å fortsette, sier Bruflot til avisen.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier at Bruflot ikke forstår Finnmark og fylkes spesielle behov – ikke minst når det gjelder å rekruttere og beholde personell med god kompetanse og høyere utdanning.

Ifølge tall fra Stortingets utredningsseksjon som er utarbeidet for Høyre, kostet fjerning av arbeidsgiveravgiften i tiltakssonen 2,6 milliarder kroner i 2016. Forskningsstiftelsen NORUT utarbeidet tall for Kommunaldepartementet i 2010 som viste at de samlede tiltakene beløp seg til 3,2 milliarder kroner det året.

Bruflot sier til Aftenposten at arbeidsgiveravgiften kan senkes fra 14,1 prosent til 13 prosent dersom lettelsene i Finnmark og Nord-Troms spres ut over hele landet.

