Fellesskapets dugnad

Nå ønsker organisasjonen Kjør for livet å etablere seg på Sortland. Bufdir, Fylkeskommunen og Kronprinsparets Fond støtter organisasjonen, som gir et spesialtilpasset tilbud for ungdom som ikke føler at de passer inn i andre fritidsaktiviteter. Kjør for livet tilbyr en fast møteplass gjennom 48 uker med to faste voksne teamveiledere. Gjennom fokus på trafikksikkerhet, livsstil, teambygging og sosial kompetanse ønsker de å skape mestring, glede og samhold. I samarbeid med NAV, barnevern og skole kan tilbudet gis til de som trenger det mest. En samfunnsøkonomisk analyse viser at ungdommene, og kommunene, har stort utbytte av opplegget. Første året er allerede finansiert gjennom tilskuddsmidler. Etter det kan vi evaluere ungdommens erfaringer før man tar stilling til evt. videre kommunal driftsstøtte.

Rødt sier blankt «nei takk». Ikke fordi de nødvendigvis ikke har tro på prosjektet. Christoffer Ellingsen ønsker ikke engang å diskutere om dette kan være et alternativ for ungdom som faller utenfor. Rødt sier «nei» utelukkende fordi det er et privat initiativ.

I et godt lokalsamfunn jobber alle gode krefter side om side. I møte mellom kommunen, frivillige og private skapes gode initiativ og et mangfoldig tilbud. La oss ta alle som ønsker å bidra på alvor, sånn at Sortland kan være et godt sted for alle.

Også for de som ikke finner sin plass i det vi allerede har.