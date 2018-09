Aasvik vil diskutere Skagen med Helse Nord

New Articles

Aasvik, som også er ordfører i Hadsel, vil ha Stokmarknes Lufthavn Skagen som et alternativ til å legge basen utenfor gjerdet ved Evenes lufthavn.

– Når Helse Nord først er her, vil vi spørre hva som er kriteriene for lokalisering av ambulansehelikopterbase, sier hun til Bladet Vesterålen.

Senterpartiet: Flytt helikoptrene til Skagen Samtlige lokallag av Senterpartiet i Vesterålen ønsker at ambulansehelikoptrene på Evenes bør stasjoneres på Stokmarknes Lufthavn Skagen.

Aasvik er opptatt av at både Nordlandssykehuset og regionrådene i Lofoten og Vesterålen tidligere rådet Helse Nord å legge helikopterbasen nær Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, som er relativt nær Stokmarknes Lufthavn Skagen.

Nærhet til sykehus og lufthavn

– Her er det unik nærhet til både sykehus og lufthavn. Vi vet at lokalisering her vil dekke et større hull i beredskapen og gi større effekt. Ikke minst for Lofoten vil det være langt kortere reise og bedre beredskap. Det vil også være en positiv effekt for rekruttering av anestesipersonell, sier hun.

Aasvik er opptatt av at ambulansehelikopter på Skagen ikke kommer i konflikt med omgivelsene, slik støy og militær trafikk gjør på Evenes. Hun ønsker også å unngå en situasjon der man bruker enda større offentlige midler på funksjoner nær et militært anlegg.

Hun poengterer at landingsplassen for ambulansehelikopter snart står ferdig ved sykehuset på Stokmarknes.

Handler om folks sikkerhet

– Saka handler om sikkerhet for folk. Når militær aktivitet på Evenes kan medføre konflikt med ambulansetjenesten, er det naivt å legge en base for ambulansehelikopter så nær en så stor militær aktivitet, sier Aasvik til avisen.