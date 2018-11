MDG-politiker startet «spleis» for ukrainsk fiskerfamilie

New Articles

Til daglig er Toine C. Sannes politisk rådgiver, sentralstyremedlem og nestleder i Miljøpartiet De Grønne Nordland. Da hun i Dagbladet kunne lese om krabbefiskeren som kom til Norge, lot hun seg berøre av historien på det private planet.

– For et par døgn siden, opprettet jeg en «spleis» som går til inntekt for fiskerens kone og fire år gamle sønn. Jeg har hovedsakelig delt den blant mine venner i fiskerinæringa, og jeg har også sendt epost til rederier i nord. Så langt har det kommet inn 12.450 kroner, fra privatpersoner. Jeg synes det er rørende, og understøtter det jeg skrev på Spleis:

«Jeg kjenner kystens folk og landsdelens fiskere som folk med stort hjerte. Lokalsamfunnene slo ring rundt fisker-enkene og deres barn, i gamle dager. I Ukraina fins ikke et system som tar var på Irina og Timofei. Rederiet har ikke vært villig til å utbetale erstatning til fiskeren sin familie».

Hun oppfordrer andre som lar seg engasjere til å hjelpe til med innsamlingen til den ukrainske familien.

Les mer om saken hos Dagbladet om den ukrainske fiskeren Dimitrij Kravtsjenko. Han dro til Norge for å delta på snøkrabbefiske, men kom aldri hjem. Forholdene ombord var redselsfulle.