Nå kan du sjekke andres førerkort

Det melder Statens vegvesen, som mener dette er spesielt smart dersom du skal låne bilen din ut til andre og du ønsker å kontrollere om vedkommnende har gyldig førerkort, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen har nå lansert tjenesten «Sjekk førerkort» på vegvesen.no. VOLs minisjekk av tjenesten viser at den er ustabil.

Må logge inn

– Den som låner ut bilen sin kan enkelt sjekke om den som skal låne bilen har gyldig førerkort. Tjenesten er tilgjengelig for alle, men den krever innlogging via ID-porten, slik som for mange av våre øvrige digitale tjenester, sier Bujar Llukaj ved førerkortkontoret i Statens vegvesen i en pressemelding.

Opplysninger er skjermet

For å sjekke hvilke rettigheter en person har for å kjøre bil, trenger man navn og fødselsnummer på 11 siffer.

– Det er kun rettighetene en person har til å kjøre bil som blir opplyst i tjenesten. Øvrig informasjon slik som eventuelle beslag og inndragning, eller begrensninger på grunn av helsemessige årsaker er taushetsbelagt og vil ikke bli tilgjengelig.

– For privatpersoner er det en begrensning på 10 søk i døgnet. For virksomheter som logger inn via Altinn, slik som for eksempel bilutleiefirmaer eller bilforhandlere, er det lagt en begrensning på 2000 søk per døgn, sier Llukaj.

Du kan se hvem som søker

Alle oppslag blir synlig i Din side for den personen som søkes opp. Ved første gangs søk får den det søkes på en SMS om søket og hvordan de kan sjekke søkehistorikk.