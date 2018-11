Hyppigere utrykninger for norske jagerfly

New Articles

Så langt i 2018 har 79 russiske fly blitt identifisert i totalt 54 utrykninger, skriver iFinnmark.

Det er langt flere enn den forrige rekorden fra 2014, hvor det ble gjennomført 48 slike utrykninger, eller såkalte scrambles i løpet av hele året.

Spesielt den siste måneden er det blitt identifisert flere titalls fly, og oberstløytnant Ivar Moen i Forsvaret knytter det til NATO-øvelsen Trident Juncture, som ble avsluttet forrige uke.

– Vi hadde forventet økt interesse og flyging fra russernes side på grunn av Nato-øvelsen. Og det slo til. Selv om det er en viss økning i antall scrambles og identifiseringer, anser vi det som normalt, sier Moen.

Moen sier de russiske flyene som har blitt identifisert alle er eldre fly som Forsvaret har god kjennskap til fra før.

– Vi har identifisert både maritime fly, strategiske bombefly og rene jagerfly i år, sier han.

Moen understreker at antall identifiseringer ikke gir en oversikt over den totale aktiviteten, som kan være langt større. Mange fly går så langt fra land at Forsvaret ikke rykker ut.