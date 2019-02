Tre millioner til forskning på villfanget torsk

New Articles

Det melder bedriftsklyngen Arena Torsk. Det er gitt et tilsagt på tre millioner kroner til prosjektet «FangstRISK II - Marint VHS-virus som risiko ved etablering og drift av fangstbasert akvakultur».

Forskningsprosjektet er planlagt å gå over tre år og skal øke kunnskapen rundt omfang og konsekvens av VHS virus hos villfanget torsk. Prosjekteier er Gunnar Klo AS, med samarbeidspartnere fra både Vesterålen og Finnmark. I tillegg er det en rekke forskningsmiljøer involvert i prosjektet, som Veterinærinstituttet, Nord Universitet og Biovivotech AS.

Fiskeriparken melder gjennom nettstedet at bakgrunnen for prosjektet er at flere selskaper nå ønsker å satse på levendelagring av villfanget torsk. I den forbindelse er det et behov for å undersøke VHS-virus og smitte som risiko ved etablering av anlegg.

Prosjektledelse

Prosjektleder er Beate Solvoll i Arena Torsk. Hun skal samarbeide med Dr. Kjetil Korsnes i Biovivotech AS.

– Dette prosjektet er viktig for å stimulere til næringsvekst i kystregionen. Alle aktører innen levendelagring står ovenfor de samme problemene rundt bruk av kystareal, lokalisering i forhold til tradisjonelle akvakulturanlegg og den usikkerhet dette innebærer for smittespredning, sier Beate Solvoll.

Screening

Det skal gjennomføres såkalt «screening» av vill torsk over flere sesonger. Prosjektet skal kartlegge utbredelse av smitte og karakterisere virus som blir funnet. Senere skal prosjekt se på mulig overføring i eksperimentelle smitteforsøk.

Risikovurdering

– Slik kan man utarbeide en risikovurdering og anbefaling for etablering og drift av anlegg for levendelagring basert på resultatene, sier Solvoll. Hun er svært fornøyd med at RFFNord har valgt å støtte forskningsprosjektet og dermed bidrar til utvikling av kystnæringen.