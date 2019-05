Slik ser det ut i fjæra rundt omkring

New Articles

Fra Mårsund i Bø får vi vite at det er mye plast og tauverk langs fjæra. Det finnes store tauverk til hundrevis av småbiter rundt omkring. I Mårsund kan det se ut til at stormene i vinter har kastet søppel og tang langt inn på land, får vi vite, illustrert av innsendte bilder. En bidragsyter forteller at de håper å få unna mest mulig søppel før kyrne skal på beite.

– Det er dessuten en utfordring at kommunen ikke kan skaffe store hvite sekker som kan trengs til større ting som kasser, plastkanner og andre større ting som ligger og slenger i fjæra, sier en strandrydder til VOL.

De nyoppstartede Miljøagentene i Andøy har hatt strandrydding i Merkesfjæra på Andenes, får VOL opplyst av Hege Kamilla Hansen.

