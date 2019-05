Helt latterlig fra amatørteaterlaget

New Articles

Uansett var det latterlig artig. Lydbildet gikk fra dyp, rungende latter, til undertrykt knising og små utbrudd av kåte hvin. Publikum var helt klart på teaterlagets side. Undertegnede også. Det er lenge siden latterdøra har stått på vidt gap.

Melbu Amatørteaterlag var i storslag da de presenterte forestillinga «skal det være et barn?». Komedien ble spilt på Melbu samfunnshus torsdag og fredag.

Det skal noe til for å holde koken på scenen i to timer, og beholde grepet om publikum, men skuespillerne klarte å holde energinivået oppe. Spesielt artig var det å se hvordan Liv Aune, som Mor Sofie og Per Gunnar Torgersen, som sønnen Petter, fulgte hverandre med overdrevne bevegelser og tok hele scenens lengde i bruk.

Det var ei ganske teksttung forestilling. Derfor er det lett å tilgi skuespillerne for at sufflien fikk kjørt seg en periode. Særlig mot slutten av forestillinga. Det er imponerende at amatørskuespillere lærer seg så lange tekster, for å sette opp ei forestilling som kun vises to ganger.

Her var det en hårfin balansegang mellom komedie og farse. Latteren satt så løst at farsekravet glatt kunne vært innløst, men samtidig hadde det noen situasjoner som var preget av alvor og ettertanke. Så pass at latteren stilnet og man rakk å reflektere over problemstillingene.

Til deg som ikke fikk med deg stykket, skulle jeg gjerne ha sagt; Kom deg bort til teaterlaget og flir, men det er for sent. Forestillingen er over. Latteren har stilnet.

I rollene var Ola Øraker, far Ni-Pe. Liv Aune som Mor Sofie. Ina-Iren Torgersen som datter Lisbeth. Per Gunnar Torgersen, sønnen Petter. Irene Melkersen, sekretær frøken Gabrielsen. Rita Heggelund Widala som hushjelpen Marie. Kirsten Myrvang har vært instruktør.