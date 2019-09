Inviterer til dobbeltforedrag med undervannsfotograf og plastekspert

New Articles

På tidlig kveldstid blir det nemlig dobbeltforedrag med undervannsfotograf Erling Svensen, og professor Geir Wing Gabrielsen i museet. Publikum får også anledning til å se selve Seabed-utstillingen i for- eller etterkant av foredragene.

Erling Svensen er en av Norges mest anerkjent undervannsfotografer, med over 4500 dykk bak seg. I arkivet hans finnes over 70 000 bilder av det utrolige livet som skjuler seg under havflaten. På kveldsforedraget får vi se noen av hans vakre bilder av livet i det fantastiske havet.

Geir Wing Gabrielsen regnes som en nestor innen arktisk økotoksikologi. Han leder forskningsprogrammet på miljøgifter ved Norsk Polarinstitutt, og er professor II ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Geir Wing Gabrielsen er også forfatter og har blant annet skrevet boka «Søppelplasten i havet», og det er nettopp plasten i havet som er tema for hans foredrag.

– Det er fantastisk at to slike kapasiteter nå kommer til Sortland for å hjelpe oss med å sette fokus på havet. Det betyr mye at vi også kan ha et arrangement for voksne i tilknytning til Seabed-konferansen, som først og fremst er for barn og unge, sier Ane Høyem, enhetsleder Sortland Museum, i en pressemelding.

Kveldsforedragene er en del av Seabed-prosjektet ved Sortland Museum, og er en del av årets Forskninsdager som har miljø som tema.