Sortland kommune sier nei til seksuell konverteringsterapi!

Seksuell konverteringsterapi, også kjent som homoterapi, er lovlig i Norge. I desember skal det i Stortinget tas opp et lovforslag om dette, der

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.

Idag kan enkeltpersoner og organisasjoner gjemme seg bak religion og religionsfrihet når de fører skam på homofile. De misbruker denne makten til å drive med det som tituleres seksuell reorientering, eller homoterapi, for å gjøre homofile heterofile. Å påføre skam og å forsøke og endre legning er ikke religionsfrihet. Det er en innskrenkelse av menneskers rettighet til å være seg selv og voksnes rett til å elske den de vil.

Homofili er ikke en sykdom, og er derfor heller ikke gjenstand for behandling. Homoterapi skader mennesker som det i utgangspunktet ikke er noe galt med. Det er et overgrep mot en gruppe mennesker som er vernet mot diskriminering blant anna i likestilling- og diskrimineringsloven. Også i Sortland kommunes egen handlingsplan for likestilling er det uttrykt at likestilling er viktig, uavhengig blant anna av legning.

Menneskers rett til å være homofil, må overgå andre menneskers rett til å forsøke og endre dem.

Homofiles rettigheter er under press, og må heller utvides enn å innskrenkes.

Dette gjelder ikke bare homofile, men alle LHBTI-personer.

Sortland kommune støtter forslaget, og krever et vedtak om forbud for seksuell konverteringsterapi.

Kamilla Fossem

Rødt Sortland