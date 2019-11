– Kjenner meg ikke igjen i påstandene

New Articles

Jeg leser og hører ting jeg og min organisasjon ikke kjenner oss igjen i. Jeg har fått flere henvendelser fra kolleger som ikke har samme oppfatning av det som kan leses i lokale aviser og nettaviser. Dette gjelder spesielt hva som angår arbeidsmiljø og ledelsesstruktur. Det jeg derimot har fått tilbakemelding på er hvor bra ting fungerer i forhold til å ivareta hverandre og ha fokus på et godt arbeidsmiljø. Dette gjelder spesielt faglig dyktighet og indre motivasjon i den jobben som utføres, skriver Johannessen i en epost til Vol.

Flere av de som har kommet med gode tilbakemeldinger føler nå at det mister litt av sin verdi, når man i lokale aviser kan lese direkte usannheter og det som oppfattes av oss som påstander fra enkeltindivider. Når det gjelder min egen funksjon som mellomleder i Hadsel Brann så ønsker jeg å tilbakevise påstandene. Jeg stiller meg også meget undrende til agendaen for det som for meg oppleves som usannheter. Jeg mener vi har et konstruktivt og aktivt arbeidsmiljø med korte kommandolinjer for effektiv drift av organisasjonen. Jeg kan på ingen måte se at dette skal være en form for hersketeknikk, eller noe som indikerer et psykososialt arbeidsmiljø. Jeg har et sterkt ønske om å la dette falle på sin egen urimelighet med det samme. Hadsel brann og redning er en del av teknisk etat, og som mellomleder for avdelingen har jeg ukentlige samarbeidsmøter med kolleger i de andre avdelingene, og i egen organisasjon. Med dette mener jeg og ha god nok innsikt til å uttale meg om saken.