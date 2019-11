Slukket brann på Sortland før brannvesenet kom frem

New Articles

Dette melder Nordland politidistrikt på Twitter.

Klokken 10:14 ble det meldt at nødetatene var på tur til stedet.

Klokken 10:22 fikk Vol kontakt med 110-sentralen i Bodø. Her fikk vi opplyst at utrykningen dreide seg om en brann i en garasje ved Leirbogen i Sortland. Brannen ble slukket før brannvesenet kom frem, men brannvesenet dro likevel til stedet for å sjekke at brannen var slukket ordentlig.

Ifølge beboer, som selv meldte brannen, oppsto brannen i en bensinkanne i en garasje. Denne ble altså slukket av personen selv.