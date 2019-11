Konkursrammet bokhandel holder åpent

New Articles

Vol snakket med butikksjefen ved avdelingen på Sortland tirsdag, og hun sier at det nylig er oppnevnt bostyrer for konkursen. Avdelingen på Skibsgården blir derfor holdt åpen inntil de får annen beskjed fra bostyreren.

Dagens Næringsliv melder om konkursen at det har vært nok en kollaps før julesalget er i gang. Bokhandlerkjeden går konkurs for andre gang på kun seks år.

Ifølge avisen er gjelda i kjeden på 94 millioner kroner. Den melder at utviklingen for de siste årene har vært som en berg- og dalbane.

Bokhandlerkjeden hadde på det meste 150 butikker på landsbasis, skriver DN med referanse til en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene. Søsterkjeden Boklageret er også konkurs.

Dagens Næringsliv, som har fulgt utviklingen for kjeden, skriver at selskapet tidligere i år hadde 1,7 millioner kroner i inkassokrav. Avisen opplyser at kjeden har 61 betalingsanmerkninger på nærmere to millioner kroner. En kjennelse fra Oslo byfogdembete som avisen refererer til, slår fast at den samlede gjelda er på 94 millioner kroner. Kjennelsen slår fast at selskapet ikke har mulighet til å oppfylle sine forpliktelser.

Kjeden gikk også konkurs i 2013. DNB var i noen år hovedaksjonær i selskapet. Notabene ble første gang dannet som et norsk bok- og papirhandelsselskap i 1985.

Under den forrige konkursen ville DNB redde kjeden, og tok derfor over roret fordi de risikerte å bli en stor taper på en konkurs. På den tid fant de ingen til å overta, og drev derfor kjeden videre på egen basis. DNB solgte imidlertid halvparten av sine aksjer til et investeringsselskap. I 2017 ble 25 butikker solgt til konkurrenten ARK. 15 andre butikker ble solgt til Nordli.