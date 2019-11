New Articles

Riktignok faller temperaturene noe, men det vil fortsatt være noen få plussgrader. Ifølge Yr blir det ikke regn fredag, og det kan til og med hende at det blir enkelte solgløtt, som for øvrig blir av de siste for i år. Sola forsvinner snart. Andenes er et av de siste stedene i Vesterålen som mister sola. Det skjer 29. november.

Vinden kommer til å være flau og blåser fra nord-nordvest.