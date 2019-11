– Dette blir konsekvensene for næringa ved utfasing av naturbruk (landbruk) på Kleiva

New Articles

Nordland Bondelag har registrert at fylkesrådet innstiller til Fylkestinget i Nordland fylkeskommune at Sortland videregående skole studiested Kleiva (Kleiva) skal legges ned og at også tilbudet på naturbruksutdanninga i Mosjøen videregående skole studiested Marka (Marka) skal reduseres. Dette er vi sterkt uenig i og ønsker med dette å komme med noen synspunkter.

Landbruket i Nordland er en stor og viktig distriktsnæring, finnes i de fleste kommuner og er en hjørnesteinsnæring i mange kommuner! Vi sysselsetter direkte og indirekte samlet om lag 4500 personer i fylket og er en svært stor og betydningsfull næring i Nordland.

Verdiskapingen og sysselsettingen er fordelt på hele vårt langstrakte fylke!

Landbruket er en betydelig næring – og har hatt en stabil verdiskaping og volumproduksjon over mange 10 - år. Næringa er bærekraftig og fremtidsrettet – å produsere mat på lokale/egne ressurser fra land og sjø er selve hjørnesteinsaktiviteten i Nordland – har vært, og vil alltid bli en viktig næringsvei!

I dette perspektivet er de videregående skolene sitt tilbud innen Naturbruk helt avgjørende for å sikre en fortsatt positiv utvikling i og av næringa. Her utgjør både Kleiva og Marka den mest sentrale delen av rekruttering og kompetansebygging i vårt fylke. Gjennom årene har disse naturbruksskolene utviklet et tett samarbeid (for eksempel med Voksenagronomen) – men har samtidig utviklet særlig kompetansefelt fordelt på de naturgitte forutsetningene som ligge på og rundt skolene. Dette etterspørres både av næringa – og de sterkt økende søkertallene til de to naturbruksskolene viser at dette også etterspørres av elevene.

Søkertallene på Kleiva har de siste årene vist en gledelig markant økning. I forhold til nivået på søkertall fra opptak i 2014/2015 – til perioden 2016/2019 er det en økning på 185%! I samme periode økte søkertallene på Marka med 44 %! Og dette i en tid der ungdomskullene er blitt mindre. Naturbruksutdanningen er svært populært hos ungdommen i Nordland – dette viser disse søkertallene!

Når det gjelder forholdet til landbruksnæringen, så har skolene etablert en kobling til næringsaktører for å hjelpe driften til bedre resultater. Nordland fylke var, sammen med tre andre fylker, en del av et nasjonalt forsøk med å prøve ut 2 + 2 løp på vid. skoler innen landbruk (2 år i skole + 2 år i bedrift/gårdsbruk). Alle elever har fått sine læreplasser og evaluering av dette forsøket pågår. Dette har gitt atter en ny plattform og arena som samspill mellom skole og næringsliv.

Vi har også merket oss at Fylkesrådet viser til mulighet for å kunne tilby vid. skoleplasser i Troms (Senja vid. skole avd. Gibostad). Her vil vi påpeke at dette sees på som lite attraktivt og svært dårlig økonomisk sett i forhold til at disse plassene vil måtte kjøpes dyrt fra vårt nabofylke – og gir overføring av både elever og penger ut av vårt fylke. Videre vil en slik løsning gi betydelige avstandsulempe for elevene, både i reisetid og kostnader. Det vil også gi en klar usikkerhet knyttet til den avhengighet til prioriteringer og valg som Troms fylkeskommune vil gjøre i fremtiden for sin skolestruktur.

Konsekvensene for næringa ved utfasing av naturbruk (landbruk) på Kleiva og nedlegging av tilbud på Marka vil kunne være:

Lite eller ingen rekruttering til næringa

Lite eller ingen rekruttering til avløsere og rådgivningstjenestene

Bortfall og pulverisering av fagkompetanse og fagmiljø Kort fortalt: På sikt – en nedbygging av landbruket i Nordland med tap av verdiskaping, sysselsetting, bosetting og lokal/regional infrastruktur!

Så vår klare melding til Fylkestinget blir – ikke redusere noe på tilbudet for Naturbruksutdanninga i Nordland – vi har ingen plasser å avgi!!!