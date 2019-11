Tilbake til Andøy med salt-kåseri

New Articles

I denne søte førjulstid inviterer Alveland i et samarbeid med Andøy Space Center til kåseri om salt. Dette melder de i ei pressemelding.

Olav Lund er lege, spesialist i psykiatri, opprinnelig fra Trondheim, nå bosatt i Vikersund, Modum. Han bodde i en periode i Andøy og var blant annet bassist i Andøy trekkspillklubb. Lund har i de siste årene holdt sitt kåseri om salt rundt om i landet. Fredag 29. november inviterer Alveland til salt-kåseri på Såpeloftet.



– Salt har både vært billig og dyrt, alminnelig og sjeldent. Saltet er både et kraftig symbol og en nødvendig mattilsetning. Det er på samme tid giftig, og noe vi ikke klarer oss uten.

Sivilisasjoner både oppstår, varer og går til grunne på grunn av salt. Det finnes mange «salte» ordtak, og salt nevnes over 30 ganger i Bibelen.

Det er «salt-» i over 80 norske stedsnavn. Hvor mange i Vesterålen, spør Olav Lund.

Får vite mer

Nå er det populært å døpe firma, spisesteder, bjørnunger og kunstprosjekt SALT.

Og når saltet strøs på veiene eller havner i Kaffebønnas boller, våkner engasjementet.

Olav Lund vil i sitt foredrag belyse temaet med bilder fra saltets utrolige historie (naturen, sivilisasjoner, myter, religion, litteratur, kunst, industri).

– Etter foredraget blir det mulighet til å gi kommentarer og til å stille spørsmål.

Vi er helt sikker på at etter foredraget vil du vite ganske mye mer om salt enn da de kom, sier Rita King hos Alveland.