Stortingsflertall for å utrede forbud mot homoterapi

Både Ap og MDG har foreslått et forbud, og familiekomiteen på Stortinget behandlet saken ferdig tirsdag. De tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og Frp går inn for å utrede et forbud og får altså støtte fra opposisjonen.

– Det blir flertall for å utrede et forbud mot konverteringsterapi. KrF står utenfor enigheten etter å ha tapt saken i regjeringen, sier familiekomiteens leder Kristin Ørmen Johnsen (H) til Aftenposten.

Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har alt varslet at regjeringen vil utrede et forbud, selv om KrF er imot.

Aps Anette Trettebergstuen understreker at både Ap, SV og Sp primært ønsker at Stortinget skal vedta at homoterapi skal forbys når saken behandles neste onsdag. Men siden dette ikke får flertall vil opposisjonen støtte de tre regjeringspartienes forslag om en utredning.

– Vi er skuffet over at Stortinget ikke kan ta et klart og tydelig standpunkt neste onsdag om at vi skal ha et forbud. Selv om medlemmer fra enkelte partier i komiteen sier det skal ende med et forbud, så vil ikke statsråden bekrefte det, og det gjør meg utrygg, sier Trettebergstuen til NTB.

KrF splittet

Konverteringsterapi, eller homoterapi, praktiseres i noen religiøse miljøer for å forsøke å få homofile til å bli heterofile.

KrFs stortingsgruppe er splittet i synet på en utredning. Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan mener et forbud kan true trosfriheten, et syn som partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deler. Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold har sagt han er for en utredning.

Normaliserende inngrep fortsatt lov

Mens stortingsflertallet har samlet seg om denne saken, er det klart at en rekke andre forslag som er ment å styrke rettighetene til LHBTI-mennesker, vil bli nedstemt når Stortinget behandler saken neste onsdag.

Arbeiderpartiet foreslo å forby «normaliserende» kirurgiske inngrep på små barn som er født med både gutte- og jentetrekk. Men dette fikk ikke flertallets støtte. Helsevesenet kan utføre slike inngrep før barna er i stand til å gjøre seg opp en mening om egen identitet og gi samtykke.

MDGs forslag om å innføre et tredje kjønn får heller ikke flertall. Venstre stemmer mot dette, selv om partiet prinsipielt er for, opplyste familiepolitisk talsperson Grunde Almeland til Dagen i november.