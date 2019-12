Steinras ved Ryggedalstunellen

New Articles

Dette får Vol bekreftet av vegsentralen.

Raset er gått på Bø-siden av tunellen.

Fra Statens Vegvesen får Vol opplyst at det er snakk om en stor stein som er falt ned. Den ligger en halvmeter fra hvitstripen på utsiden av veien og er ikke til hinder for trafikk. Personell er nå varslet og vil dra til stedet for å rydde.

Det er ikke kommet frem noe informasjon som tilsier at det skal komme flere ras på stedet.

Raset ble varslet rundt klokken 16:00

