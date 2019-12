- Rødts budsjettforslag for Sortland bekjemper økt ulikhet.

New Articles

Norge styres på en måte som jevnt og trutt øker forskjellene mellom folk. Selv om de fleste politikerne uttrykker noe annet gjennom programmer, sine taler og medieutspill – viser virkeligheten at ulikhetene vokser. Dette avdekkes i stort og smått i skattelister, inntekter og formuesøkning. Det viser seg også gjennom livsstil og kulturuttrykk. I disse dager bekreftes det også gjennom kommuneøkonomi. Kommunedirektøren er pålagt å foreslå reduksjon av kommunens aktivitet på grunn av regjeringers årelange struping av kommuneøkonomien. Oppgavene som kommunen er satt til å løse, følges ikke opp med tilsvarende økonomiske tilbakeføringer. Kommunedirektøren har beregna at kommunen får et direkte nedtrekk på penger til drift for 2020 i forhold til 2019 på 9.6 millioner når en ser på pålagte nye oppgaver og heilheten i statsbudsjettet. Nå fremstår det stadig tydeligere hvor skjørt det kommunale tjenestetilbudet balanserer i forhold til folkets behov for fellesoppgaver og velferdstjenester. Her må egenandeler både i barnehage og SFO økes for barnefamilier. Her foreslås flere ansatte kuttet innafor oppvekst, helse og omsorg – ikke fordi behovene er reduserte, men fordi budsjettene ikke strekker til. Bunnfradraget i eiendomsskatten forslås fjernet. Nå må avgifter for vann og avløp kraftig økes for å vedlikeholde og bygge ut ledningsnettet og for å ta bedre tak i forurensinga. Da er ikke behovet for vedlikehold av veiene tatt med en gang og miljøutfordringene er ikke tatt på alvor.

Rødt velger å ta større ansvar for folk sin hverdag, enn for oppsparte pengefond. Vi tror på at en mer kampklar befolkning skal sette foten ned og kreve ei ny fordeling av samfunnets verdier; fra rikfolk og privat rikdom – til fellesgoder og velferd for alle. Her presenterer vi forslaget som Rødt la fram i formannskapet, og som vi vil følge opp i kommunestyret.

Endring av økonomi i forhold til innstilling av kommunedirektøren

Fellesforslag fra Rødt, SP, AP, SV (har flertall):

1. Nye ungdomstiltak: 1 million

2. SFO: Ingen endring av foreldrebetaling og bemanning

3. Hjemmetjenesten: Ingen reduksjon i bemanning

4. Brann-/redning: Ingen endring av vaktordning

5. Frivillighetssentralen: Beholder dagens ordning

6. IT-utstyr ungd.skolen: Økning (800 000)

7. Fritidstiltak barn og unge: Nytt tiltak (800 000)

8. Forebygging de yngste barna: Nytt tiltak (400 000)

Rødts tilleggsforslag:

1. Skole (voksentetthet/innføringsklasse): 2 mill.

2. Klimasatsmidler: Nytt tiltak (250 000)

3. Psykiatri/rus: Økt bemanning (700 000)

4. Ingen fjerning av bunnfradrag eiendomsskatt: 1.3 mill.

5. Ingen kutt i middagstilbud for hjemmeboende omsorgstrengende: (600 000)

6. Ingen kutt for støttekontakter m.m.: (400 000)

7. Tilskudd til tøybleier: (100 000)

8. 10% reduksjon i politikergodtgjøring: økt inntekt kr 250 000

Fellesforslagene og tilleggene fra Rødt vil, med vårt forslag, dekkes i hovedsak ved bruk av fond med til sammen ca. 30 millioner over de neste 4 årene. Størrelsen på fondet, slik det ser ut i dag, vil ved nyttår utgjør nærmere 100 mill. De store investeringsutgiftene innen skole, sykehjem, idrettsanlegg, vei, vann/avløp, helsehus m.m., som ligger foran Sortland kommune, vil være svært vanskelig å finne økonomiske løsninger for. Rødt mener likevel at det er ansvarlig og nødvendig å bruke så mye av oppsparte penger for å hindre ei sterk økning av ulikhet i livsvilkår i kommunen. I tillegg har vi ei særlig innretning på å opprettholde gode, eller forbedre, oppvekstforholdene for barn og unge - både som akuttiltak og forebyggende innsats.

Rådmannens forslag til kutt vil særlig ramme familier og andre som allerede i dag har det vanskelig.

Sjøl med økte tilføring fra fond, er det imidlertid mange oppgaver som ikke blir løst, og det legges fortsatt stort press på ansatte for å kunne yte gode nok tjenester.

I tillegg til økonomiforslag, legger Rødt fram noen forslag til tiltak som vil bidra til både styrka miljøinnsats og satsing på andre områder som vi mener vil være fordel for ansatte og innbyggere.

1. Leksefri skole - forsøk

-Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for forsøk med leksefri skole i Sortland kommune fra oppstart skoleåret 2020/21, og ber samtidig om ei evaluering av et eventuelt slikt forsøk i mai/juni 2021.

2. Fra HR (Human Resource) til Personalavdeling

-Kommunestyret ber kommunedirektøren erstatte begrepet «HR-avdeling» med «Personalavdeling» i løpet av 2020.

3. Kommunen som miljøfyrtårn

-Kommunestyret ber kommunedirektøren å komme tilbake til kommunestyret med en skisse for innføring av Sortland kommune som miljøfyrtårn. Oppstart raskest mulig og med sikte på at hele kommunen skal være sertifisert som miljøfyrtårn innen utgangen av 2022.

4. Kultur og idrett direkte under kommuneadministrasjon fra Kulturfabrikken?

-I løpet av 2020 skal det gjennomføres en evaluering av ansvar og organisering av kultur og idretts- området i Sortland kommune. Hovedinnretninga skal være å vurdere hvor hensiktsmessig det er å fortsette å beholde den ikke-kommersielle delen av virksomheten under Kulturfabrikken KF versus å drifte dette direkte under det kommunale ansvarsområdet. Gjennomføring av evalueringa legges til et samarbeid mellom Kulturfabrikken KF og kommunedirektøren.

5. Saksutredninger skal inneholde konsekvenser for natur-/miljø-/klimagassutslipp

-Innen 01.07.2020 skal alle saksutredninger til politisk nivå inneholde vurdering under egen overskrift av innstillingens eventuelle betydning for miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser. Dette tilsvarer samme framgangsmåte som «Folkehelse vurderinger» behandles i nåværende innstillinger.

6. Økt kommunalt innkjøp lokalt og styrka miljø-/klimainnretning

-Innen 01.04.2020 skal kommunestyret få en gjennomgang og evaluering av gjeldende innkjøpsordning i kommunen. Dette skal legge grunnlag for endring av kriterier for innkjøp ut fra mer lokal produksjon og lokalt næringsliv og ordning med bedre miljø- og klima innretning.

7. Støtte til mer bruk av tøybleier som erstatning for papir

-Startpakker for bruk av tøybleiepakker tilbys foreldre med nyfødte som ønsker å benytte seg av det. Dette formidles og veiledes fra helsestasjonen. Det settes av økonomi (100 000) til oppstart av et slik tilbud for 2020 og vurderes videreført avhengig av interessen fra foreldre med nyfødte.

8. Framdrift skolestruktur, utredning svømme- og idrettshall og avklaring Maurnes-basseng

- Kommunestyret forutsetter at «Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» skal fremmes for kommunestyret innen 01.03.2020.

Arbeidet med «Ny svømme- og idrettshallstruktur» videreføres som planlagt og sees i sammenheng også med skolestruktur. Dette gjelder i tillegg spørsmålet om videreføring av Maurnes-bassenget. Handlingsplanen skal følge opp vedtak om nye skolebygg, vurdere utvidelse eller tilbygg til dagens anlegg og behovet for vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg som foreslås videreføres i planperioden.

Kommunestyret vil etter vedtak av "Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» og utredning «Ny svømme- og idrettshallstruktur» regulere gjeldende budsjett- og økonomiplan i samsvar med vedtakene.