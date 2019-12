Svindyre «Andøy-rubiner»

New Articles

Smykkene koster nemlig fra 10.000 kroner og oppover til flere hundre tusen kroner, melder NRK.

Andøyselskapet startet arbeidet med rubinproduksjon i 2012. Nå er produksjonen godt i gang, og rubinene er på vei ut i markedet. Første utsalgssted i Nord-Norge er i gang.

– Det er veldig artig, og jeg er stolt over endelig å kunne få vise fram det vi har jobbet med i mange år. Det er høyt kompetente mennesker fra Rana Gruber med både geologer, gruveingeniører og prosessingeniører som har bidratt til at dette er mulig, sier Magnus Kibsgaard, administrerende direktør i Greenland Ruby.

Daglig leder i Mestergull Meyer, Rita Jakobsen, er den første gullsmeden som tar inn rubinene. Hun sier interessen for de grønlandske edelstenene er god, men du må grave dypt i lommeboken for å sikre deg en rubin. Prisen for ørepynt med flere rubiner er satt til 178. 500 kroner. Gullsmed Gunhild Ruth Pedersen sier til Rana Blad at rubinene er ekstra eksklusive fordi de er håndplukket og ikke masseproduserte.

Rubinproduksjonen på Grønland kan pågå cirka 30 år med de forekomstene som er til nå kjent.