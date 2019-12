-An Inconvenient Truth

New Articles





Hadsel Høyre påstår i innlegget «How Dare You» at jeg i et innlegg om fylkesbudsjettet kun har presentert fylkesrådets sannhet. Den underliggende meningen er at jeg altså ikke har fortalt sannheten når jeg regner opp at fylket har fått 486 millioner mindre, stadig nye oppgaver som er grovt underfinansiert, krav om omstilling til lav-/nullutslippsferger og -båter uten finansiering, oppgradering av tunneler og rassikring uten finansiering osv. osv. Ikke ETT av disse punktene kommenterer Hadsel Høyre. Det må bety at Hadsel Høyre er helt enig i alt dette. I motsatt fall ville de vel pekt på hva som var feil?

Hadsel Høyre peker på at fylkestinget har vedtatt å legge ned 25 linjer. Mange av disse linjene ble ikke startet opp i år, fordi det var for få søkere, og man kan diskutere om det er riktig å love elevene tilbud som så ikke finnes når skolen starter. Man kan også diskutere om det er riktig å opprettholde linjeantall når elevtallet synker og synker. Etter min ening er ungdommen fremtida til fylket, og vi må legge så godt til rette for dem som overhodet mulig. Det er direkte smertefullt å kutte linjer, men dessverre er økonomi en faktor vi ikke kan overse.

Hadsel Høyre ønsker å få frem at posisjonen har et ansvar, når vi velger å legge ned skoletilbud. Det har vi, og det ansvaret tar vi. Det er posisjonen som har vedtatt det linjetilbudet som er vedtatt, ikke opposisjonen. Opposisjonen har i stedet levert alternative budsjetter som kunne vært skrevet av George Lucas, så science fiction er de. Jeg har kommentert en del av problemene med bl.a. Høyres budsjett i mitt opprinnelige innlegg, men kan bare kort gjenta at de vil drifte på pensjonen til de ansatte og rentefondet som sikrer drift også hvis renta øker. De vil også finansiere bygging av nye skoler med OPS, verdens dyreste kjøp på avbetaling. Hadsel Høyre hadde hatt et poeng hvis det var penger igjen i kassa etter regjeringens røvertokt, men det er det ikke, noe Hadsel Høyre tilfeldigvis glemmer å nevne.

Hadsel Høyre har også kastet seg på anti-kulturbølgen, og mener at Bodø som europeisk kulturhovedstad er bortkastede penger. Jeg er helt med på å diskutere prioriteringen, men med mindre man mener at fylket skal slutte helt med kultur, er det vanskelig å si nei til Bodø 2024. Det finnes ingen prosjekter i Nordland som har en større multiplikatoreffekt enn Bodø 2024. Fylket går inn med femti millioner over fem år, men disse midlene utløser 250 millioner til, fra næringsliv, stat og kommune. Vi får altså seks kroner med kultur for hver krone vi investerer. Hvis Hadsel Høyre mener kultur er ut, og vil nulle budsjettet, står de fritt til å mene det. Diskusjonen er viktig, men kultur skaper minner, tilhørighet, livskvalitet og glede, ikke minst for de mange tusen barn og unge som er storforbrukere av kulturen som fylket støtter hvert år. Ja eller nei til Bodø 2024 er egentlig et ja eller nei til kulturmidler i fylkesbudsjettet. Det er bare å merke seg at Hadsel Høyre sier nei.

Hadsel Høyre tar også opp frikjøpsmidler, men de roter dette skikkelig sammen med spørsmålet om styringsform på fylket, så la meg rydde opp: Alle partiene, også Høyre, får 0,25 årsverk frikjøp per representant for de fire første de får inn på fylkestinget, og 0,15 årsverk for de påfølgende. Hvis Hadsel Høyre har et problem med frikjøpsordningen på fylket, bør de ta dette opp med Nordland Høyre, siden fylkespartiet stemte for dette godtgjørelsesreglementet. Alternativt kan jo Nordland Høyre si fra seg frikjøpet partiet selv får fra fylkeskommunen. Samlet frikjøp utfra representasjon utgjør fire årsverk for opposisjonen 3,95 årsverk og for posisjonen 5,4 årsverk. Frikjøpet er altså fordelt utfra valgresultatet. Man kunne fristes til å kalle det fri konkurranse, og påpeke at Høyre er sure fordi de tapte valget, men det blir kanskje å trekke det for langt.

Så kan man diskutere parlamentarismen, som utløser frikjøp av de ulike fylkesrådene. Personlig er jeg i tvil, for jeg ser at det er argumenter både for og mot, men parlamentarismen i seg selv er det ingenting suspekt med. Norge styres etter parlamentarismen, med en regjering som utgår fra Stortinget, og jeg tror de fleste oppfatter dette som en god styringsform. Hadsel Høyre anslår i sin tekst at det kan spares nøyaktig ti millioner kroner i året på å bytte styringsform, men dette tallet har de etter hva jeg forstår, funnet på helt selv. Jeg har ikke sett analyser som lander på en slik sum. Det er likevel riktig at parlamentarismen er dyrere enn formannskapsmodellen, og da blir spørsmålet om det er ting med parlamentarismen som likevel gjør den verdt det. Fylkestinget sier ja, og det sa Høyre også, så lenge de selv satt i posisjon. Det var først noen år etter at de selv havnet i opposisjon at parlamentarismen plutselig ble så kostbar.

Jeg tror ikke det er nødvendig å gjøre en stor analyse av hverken parlamentarisme eller innlegget for å konkludere at Hadsel Høyre har én eneste motivasjon: De vil at folk skal tro at fylkeskommunen har nok av penger, og at fylkesrådet egentlig bare sitter og planlegger hvordan de kan være mest mulig kjip. Sånn er det ikke. Sannheten er at det er regjeringen som bestemmer hvor mye penger Nordland skal få, og Nordland har for lite penger til å opprettholde tjenestene på samme nivå som før. Derfor kuttes det.

Hadsel Høyre siterer Greta Thunberg for å understreke alvoret i sitt innlegg, så la meg svare med et sitat fra den opprinnelige klimaforkjemperen, Al Gore: Innlegget mitt er «An inconvenient Truth» for Høyre.