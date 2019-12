-Et benkeforslag kan ikke få avgjøre skjebnen til Torstein Reinholdtsens vei

New Articles



Senterpartiet, Frp og Høyre har i dagens kommunestyremøte vedtatt å utrede kostnader for realisering for av vei/fortau over Sandviksbakken som en del av reguleringsplanen for Sentrum 5.1.



Men så enkelt er det ikke!

For utfylling og endring av reguleringsplanen for Sentrum 5.1, gjelder akkurat de samme bestemmelsene som for utarbeiding av en ny plan.

Endringen av reguleringsplanen – som forslaget representerer, skal følge samme bestemmelser som for oppstart av et nytt reguleringsarbeid, og i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser.

Følgende prosedyre skal da følges:

· Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer o.a. interesserte varsles.

· Endringen til reguleringsplan skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan og bygningslovens § 12-10, Behandling av reguleringsplanforslag.

· Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst 6 uker.

· Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.

Vår påstand er at vedtaket ikke er innholdsmessig lovlig, og at det ikke har blitt til på lovlig måte. Avgjørelsen ønskes derfor legalitetskontrollert i henhold til kommunelovens bestemmelser.

Høyre, Senterpartiet og Frp. vil starte med opprusting av veien over Sandviksbakken allerede til våren neste år.

Dersom hensikten er at arbeidet med Halvar Rasmussens vei skal være godt i gang før utredningsoppgavene de har bestilt når det gjelder Torstein Reinholdtsens vei er ferdig, setter plan og bygningslovens bestemmelser en effektiv stopper for dette.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Posisjonens benkeforslag er ikke i nærheten av å være i tråd med dette.