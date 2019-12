New Articles

«Vi har akkurat mottatt melding om vannlekkasje i Sortland sentrum. Flere abonnenter er berørt», skriver Sortland kommune på sin hjemmeside.

Vannlekkasjen har oppstått ved Vesterålsgata, like sør for kryss Søndre Frydenlund. Det innebærer at abonnenter i området Lykkentreff, inkludert Frydenlund legesenter og Lykkentreff barnehage, er fri for vann. Disse områdene ble også berørt av vannlekkasje for halvannen uke siden.

«Vi jobber med avgrensning og omlegging av vanntilførsel for om mulig å få vannet tilbake i løpet av kort tid. De berørte kan inntil videre hente vann på brannstasjonen», melder Sortland kommune på sin hjemmeside.

OPPDATERT: Vannlekkasje i Sortland sentrum Store deler av Sortland uten vann Store deler av Sortland er nå uten vann, og Sortland kommune vet ennå ikke hvordan de skal løse problemet.

Kommunalsjef teknisk i Sortland kommune, Ann Kristin Vinje, forteller til Vol at det er de samme rørene som har vært kilde til lekkasjeproblemer tidligere, senest for et par uker siden.

– Vi jobber for å løse problemet så raskt vi kan, sier Vinje, og oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på kommunens Facebook-side.

Ifølge Vinje har Sortland kommune inne i budsjettet for 2020 at de skal skifte ut rørene i de nevnte områdene.

– Vi starter planleggingen så raskt det lar seg gjøre slik at vi slipper at slike ting skjer igjen. Per i dag har vi ikke inne det som trengs for å foreta en full utskifting av rørene, understreker hun.

– Vi beklager sterkt overfor de som blir berørt, legger Vinje til.

Nå skal alle ha vann i springen Arbeidet med å reparere den ødelagte vannledningen i Vesterålsgata ble, etter noen utfordringer med været, igangsatt søndag ettermiddag. 17:25 meldte kommunen at lekkasjen var tettet.

Kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, forteller til Vol at laboratoriet og behandlingsrommene på Søndre Frydenlund legesenter ble stengt som følge av vannlekkasjen..

– Det betyr at praktiske ting som blodprøver ikke kan tas, men legene på senteret har tatt inn pasienter og gjort seg ferdig med dem, opplyser han.