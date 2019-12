Ny dag, ny vannlekkasje i Sortland

New Articles

Det er Sortland kommune som melder dette på sine Facebook-sider.

– Ny vannlekkasje i Sortland sentrum. Det har oppstått vannlekkasje ved Vesterålsgata, like sør for kryss Søndre Frydenlund. Omfang ikke kjent. Abonnenter i området er fri for vann. Vi oppdaterer informasjon her fortløpende, heter det fra kommunen.

Kato Lund, enhetsleder i Sortland kommune, sier følgende til Vol klokken 13:23:

– Vi holder nå på å skaffe oss oversikt og håper å få avgrenset lekkasjen litt, slik at færrest mulig blir berørt, sier Lund som på nåværende tidspunkt ikke kan si når vannet er tilbake eller hvor mange som er berørt.

Han har imidlertid en kriseløsning til de vannløse:

– Frem til klokken 16:00 kan folk hente vann på brannstasjonen på Sortland. Etter 16:00 kommer vi til å legge ut et telefonnummer på våre Facebook-sider og på hjemmesidene til kommunen hvor vi oppgir et telefonnummer folk kan ringe for å avtale henting av vann.

