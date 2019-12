Staten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook

New Articles





I brevet sendt til Gulating Gruppen AS påpekes det at all annonsering av alkoholholdig drikke er forbudt, og at det ikke er egne regler for sosiale medier, skriver Dagen.

I hovedreklamen til kjeden vises det kun en svart boks. Men andre reklamer viser også hvilke øl som er inni kalenderlukene, i tillegg til at ølet blir beskrevet på Facebook.

– Det slutter vi med nå, sier daglig leder Rolf Ivar Skår i ølutsalgkjeden Gulating Gruppen AS til avisa.

Han mener det er uproblematisk at de må endre markedsføringen slik at den følger norsk lov, men mener staten bruker ressursene feil. Han mener at ikke reklame, men heller taxfreehandel og grensehandel er større faktorer til overforbruk av alkohol.

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet mener det er en god grunn til at forbudet er som det er.

– Reklame betyr noe. Det er ikke uten grunn at det er et reklameforbud mot alkohol i Norge. Det er nøye diskutert og debattert i Stortinget, sier hun og tilføyer at hun oppfatter at det norske folk ikke ønsker alkoholreklame.