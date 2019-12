Nesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula

New Articles





Det viser nye tall innhentet av Danske Bank.

Kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett, mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, tror noe av årsaken kan være at folk sprenghandler for å kompensere for dager med stengte butikker.

– Det er akkurat som om vi får et ekstra hamstringsgen i midten av desember, og handler inn råvarer i store mengder, selv om butikkene bare er stengt i et par dager, sier Schrøder.

Langt flere menn enn kvinner sier de kaster for mye mat. 41 prosent av de spurte mennene oppgir at de er helt eller litt enige i at det kastes for mye mat, mens tallet er nede på 32 prosent for damene.

Manglende planlegging

Matsvinnet kan også komme av at folk ikke planlegger handleturene.





– Mange er ikke så flinke til å planlegge, og er nok ekstra redd for å gå tomt for noe i jula. I tillegg er det nok mange som har større selskap, og det er vanskelig å planlegge mat til mange, spesielt da det er en ting man kanskje ikke gjør så ofte, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

44 prosent av dem som er enige i at det kastet for mye mat sier at grunnen er at det kjøpes inn for mye. 55 prosent sier det blir for mye rester.

Mindre matsvinn blant de eldste

Det er dem mellom 30 og 49 år som i størst grad synes de kaster for mye mat. Matsvinnet ser ut til å minke i takt med at man blir eldre.

50 prosent av dem i 50-årene oppgir å være litt eller helt uenige i at det kastes for mye mat, mens andelen av dem på 60 og over er 48 prosent.

Tvetenstrand peker på flere mulig årsaker til det, blant annet at det ofte er de middelaldrende som er vertskap for middagen og selskapet julaften.

– I tillegg har ikke de eldre i like stor grad barn boende hjemme lenger. Det er lettere å planlegge kun for voksne. Med barn i hus ønsker man gjerne å ha et godt utvalg av ulike godsaker, sier hun.

Gamle vaner

Forbrukerøkonomen peker også på at de eldste gjerne er oppvokst i en tid med litt strammere lommebok.

– Vi må ikke glemme at det økonomiske bildet så annerledes ut for 30 år siden og man måtte i større grad tenke over hva man brukte penger på enn det vi kanskje trenger i dag. Det henger nok naturlig litt igjen for mange, sier hun.

Matvett har flere råd til hvordan man kan redusere matsvinnet, blant annet å planlegge meny og innkjøp på forhånd, forsøke å sette fram litt og litt mat når det er buffé og å ta godt vare på rester.