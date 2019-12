- Tettstedet Lødingen fortjener mer kjærlighet enn det den får i dag

New Articles





Da nærmer året seg slutt. 2019 har definitivt vært et bærekraftig år for Lødingen kommune.

Med bærekraftig år for Lødingen så tenker jeg på at i år, så har Lødingen endelig fått seg søppelbokser på gater. Hurra! Dette er virkelig stort. På den ene siden, så er jeg stolt at Lødingen har blitt et skritt nærmere til et sivilisert samfunn. Det er veldig positivt at kommunen tenker bærekraftig, og søppelbokser på gater er ikke noe man bør ta for gitt. Dette er virkelig imponerende og ikke minst, en evolusjonær utvikling.

Jeg trodde ikke at min generasjon blir å nå den dagen da lokal befolkning får gleden til å kaste søpla på en sivilisert måte når man befinner seg i det offentlige rom. Nå kan hundeeiere slippe å bære bæsjposen i flere kilometer, og barn kan kaste ispinner med stolthet i søppelboksen. Med andre ord, myke trafikanter fikk endelig muligheten til å bidra til et renere lokalt miljø.

Dagen når den viktige avgjørelsen med å sette søppelbokser ble vedtatt, kan sammenlignes med tiden da Lødingenværinger har begynt å si farvel til utedoene sine i hagen mot slutten av 70-tallet. Bedre sent enn aldri.

Det er kun et par spørsmål i forbindelse med lokalisering av søppelbokser. Var det virkelig så komplisert å fordele søppelbokser gjevt over hele Lødingen? Er det virkelig så vanskelig å planlegge lokalisering?

Seriøst, dere driver jo med turorientering på fritiden. Dere er jo vant med å rusle med kart og kompass etter ulike poster rundt omkring over fjell og daler. Ville dere plassert alle orienteringsposter på et sted?

Det er trist at Lødingen kommune driver med imitasjon av sivilisert atferd, ved å sette søppelbokser på gater like før starten av "Arctic Race of Norway". Kun for å skape et godt inntrykk for offentligheten.

Det stemmer... Vi er jo en såkalt "sykkelkommune". Vi må opprettholde fasaden. Viktig med pen godteripapir, samtidig som godteriets reelle innhold og lukten bør skjules på alle mulige måter, ikke sant? Men problemet er at det ble heller ikke suksess med opprettholdelse av tittelen: "sykkelkommune". Å farge sykler i syre farger og deretter slenge dem rundt omkring i Lødingen, kalles verken markedsføring eller stemning, men forurensning. Det vi har i dag ligner mer på en helvete hvor flere syklister har havnet, enn på en miljøvennlig kommune.

Hvorfor ble ikke søppelbokser plassert flere tiår tilbake? Før, når kommunens budsjett var i sjakk, da var det ingen snakk om søppelbokser. Da skulle ansatte i kommunen få seg fra budsjettet de nyeste iPader på markedet med tanke på bærekraft og reduksjon av kostnader på papir. Gjennomføring av kommunestyremøte på Gran Canaria fant også sted.

Det er skam at en fundamental gjenstand som en søppelboks blir installert i offentlig rom i Lødingen kun i 2019. Ikke minst, så er det latterlig at dette ble brukt som en prosess av politisk markedsføring. Og det sykeste med det hele er at installasjon av søppelbokser i Lødingen ble fremstilt som en gave til lokal befolkning. En seier for Lødingen kommune.

Det er verken snakk om mangel av muligheter i forbindelse med budsjettkutt eller mangel av søppelbokser. Det gjelder først og fremst holdninger og lojalitet. Det handler om å bry seg. Tettstedet Lødingen fortjener mer kjærlighet, enn det den får i dag.

Ta vare på stedet, og husk å være bærekraftig.