Høie setter inn flere ambulansefly i nord

New Articles





– De siste ukene har vært krevende for flyambulansetjenesten og har skapt usikkerhet i befolkningen. Men en samlet tjeneste har også vist hva den kan levere selv når fly blir satt på bakken og andre blir underlagt restriksjoner, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

– Nå er det viktig at vi opprettholder og styrker beredskapen, og derfor blir følgende tiltak nå iverksatt:

Babcock stiller med et ekstra dagfly Beech B250 i Finnmark stasjonert i Alta. Det blir gradvis operativt på kortbane etter hvert som pilotene blir trent. Flyet inngår i beredskapen frem til påske.

Forsvarets helikopter i Kirkenes blir forlenget til 15. januar. Parallelt med dette jobbes det med å få på plass et helikopter for helseberedskap som kan være i Kirkenes gjennom vinteren. Basert på erfaringene fra dette skal Helse Nord vurdere behov for et permanent ordinært ambulansehelikopter i Kirkenes.

· Et ekstra jetfly blir videreført frem til 5. januar, med mulig unntak for 24.-25. desember.

– Jeg vil gi helseregionene et oppdrag å plassere et ekstra jetfly i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflyene i beredskap. Et jetfly kan ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard. Praktiske og avtalerettslige forhold må avklares nærmere.