Droner skal bidra til å stoppe uønskede juletrær i norsk natur

Miljødirektoratet skal i 2020 bruke droner til å følge opp tips om ulovlig planting av utenlandske treslag i blant annet juletreproduksjon.

Miljødirektoratet startet for to år siden et pilotprosjekt med droner for kontroll av både ordinær skogsdrift og juletreprodusenter i blant andre Rogaland og Møre og Romsdal. I 2020 blir prosjektet videreført.

– Moderne teknologi gjør tilsynsarbeidet vårt mer effektivt og målrettet. Dronenes foto blir brukt til å sjekke om utsetting av juletrærne har skjedd i henhold til tillatelsen, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet til Nationen.

I 2012 kom det en forskrift om planting av utenlandske treslag. Forskriften regulerer blant annet bruk av utenlandske treslag i ordinært skogbruk og ved produksjon av pyntegrønt.

Veulemans sier utenlandske treslag kan ha konsekvenser for naturmangfoldet i plantefelt og sier de kan spre seg omliggende områder med stor verdi for naturmangfoldet.